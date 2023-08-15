煤氣（0003）公布6月底止中期業績，期內在港售氣量按年微升0.6%至149.66百萬兆焦耳，在內地的燃氣銷售量按年則升近9%至約為175億立方米。期內股東應佔溢利達36.14億元，按年增長近9.1%。每股派中期息0.12元，按年持平。
集團指，在香港煤氣業務方面，上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期升逾22%，惟因首六個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。爐具銷售量則較去年同期上升 4.2%。
期內，內地業務方面，集團正式成立氣源業務板塊，力拓展自營氣源以增加氣源靈活性，另加快推進各項氣源基礎設施建設，江蘇省常州市金壇區地下儲氣庫取得新進展，期內新投產兩口氣井，使總儲氣能力提升至接近4億立方米。水務及環境板塊方面，錄得總業務水量增長4.7%，多環節的資源再生利用上半年處理量8.24萬噸，同比增長26%。集團持股66.36%的港華燃氣（1083），上半年之股東應佔稅後溢利為11.15億元，按年增加約7.1%。
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