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百度進入汽車行業後僅兩年宣退居幕後 讓造車權予吉利汽車

百度（9888）自2021年宣布進入汽車行業後僅兩年便宣布退居幕後，讓造車權給吉利汽車（0175）

8月14日晚，百度造車項目「集越汽車」正式更名「極越品牌」，目前首款車型「極越01」（原集度ROBO-01）已獲得上市銷售資質，而「極越」為吉利控股旗下的子品牌。意味著百度已邊緣化造車業務，從牽頭造車的大股東，回歸自動駕駛技術研發，變為技術提供方。

天眼查APP顯示極越背後的公司主體為於今年8月9日成立的「杭州極與越汽車科技有限公司」，吉利持股65%，百度持股35%。在當前股權架構下，極越或將逐漸成爲百度所服務汽車品牌中的一員，慢慢褪去其對於百度的特殊意義。在吉利汽車子品牌繁多，競爭激烈的情況下，未來的極越需要靠自身表現向吉利和百度爭取更多資源。

百度宣布造車兩年半以來，一直難以獲得新能源汽車生產資質，此次將造車主體讓渡給已經具有資質的吉利，是保證集度即極越順利量產的手段。

「極越01」定位為吉利旗下智能駕駛的高端線，未來將在吉利杭州灣智慧工廠與吉利另一子品牌「極氪」共綫生產，並計劃於10月正式上市。

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