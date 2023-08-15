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越秀房託中期分派2.61億元人民幣 按年跌24%

越秀房託（0405）公佈中期業績，截至今年6月底，公司中期分派2.61億元人民幣（下同），按年減少23.8%，每基金單位分派5.41仙，折合港元5.9仙，人民幣計按年跌26.3%，年度化分派收益率為7.07%。

公司收入總額為10.6億元，按年增加12.4%；物業收入淨額為7.62億元，按年增11%；物業組合共有十項，位於廣州、武漢、杭州、香港等地，物業產權總面積約118萬平方米，可出租面積約80.3萬平方米，整體出租率為84.0%，按年減少4.8個百分比。

越秀房產主席兼行政總裁及執行董事林德良表示，酒店公寓緊抓休閑消費，整體經營恢復至疫情前水平；零售商場客流有所恢復，經營穩步回升；專業市場經營穩步恢復；寫字樓在下行市場環境下保持穩定，致力為基金單位持有人創造價值。

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