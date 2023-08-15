微盟（2013）於收市後公布截至今年6月底止中期業績，期內虧損收窄至4.52億元（人民幣，下同），去年同期虧損為6.08億元。集團解釋，主要是宏觀經濟復甦的環境下，訂閱和商家解決方案收入恢復增長，毛利率企穩，當中商家解決方案廣告需求顯著反彈；期內每股虧損0.17元，不派中期息。
集團期內收入為12.1億元，按年升34.5%；毛利為8.16億元，按年升36.6%；毛利率為67.5，按年升1.1個百分點。另外，集團表示已回購全部剩餘2020年和部分2021年發行的可換股債券，合計約為8690萬美元。
按業務分部計，佔總收入58.3%的訂閱解決方案業務收入為7.05億元，按年升21.4%。付費商戶數為10萬名，按年跌3%。每用戶平均收益為7047元，按年升26%；而佔總收入41.7%的商家解決方案收入為5.04億元，按年升58.3%。付費商戶數為40,494名，按年升51.3%，每使用者平均收益約為1.25萬元，按年升4.6%。
集團展望，隨2023年宏觀經濟復甦、生成式人工智能（AIGC）浪潮興起等趨勢正在推動各行業數字化革新轉型，企業亦在新的形勢下不斷探索新的業務可能性和增長空間，數字化升級的投入正逐步加大。
其他報道
凱升受盧布匯價波動影響致匯兌虧損 中期料由盈轉虧損1610萬
黑桃在美SPAC完成與越南電動車公司VinFast Auto合併
恒指跌192點見逾一個月低 傳內地下調股票印花稅 中資券商股逆市揚
富豪鐵籠戰︱馬斯克登門約戰 Meta發言人：朱克伯格正在旅行 不在家
【有片：埋身擊】滬指倘失守3140點 後市或進一步下試更低水平