集團期內收入為12.1億元，按年升34.5%；毛利為8.16億元，按年升36.6%；毛利率為67.5，按年升1.1個百分點。另外，集團表示已回購全部剩餘2020年和部分2021年發行的可換股債券，合計約為8690萬美元。

按業務分部計，佔總收入58.3%的訂閱解決方案業務收入為7.05億元，按年升21.4%。付費商戶數為10萬名，按年跌3%。每用戶平均收益為7047元，按年升26%；而佔總收入41.7%的商家解決方案收入為5.04億元，按年升58.3%。付費商戶數為40,494名，按年升51.3%，每使用者平均收益約為1.25萬元，按年升4.6%。

集團展望，隨2023年宏觀經濟復甦、生成式人工智能（AIGC）浪潮興起等趨勢正在推動各行業數字化革新轉型，企業亦在新的形勢下不斷探索新的業務可能性和增長空間，數字化升級的投入正逐步加大。

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