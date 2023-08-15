集團主席兼行政總裁林德良指出，集團已提前籌劃了償還今年到期的貸款，包括在3月完成首期15億人民幣上海自貿區債發行，票面利率4.15%，及於6月完成40億人民幣跨境直貸首期15億提款，提前置換了部分今年到期的境外貸款，8月到期的境外港元貸款已提前於7月底全數償還，令到人民幣融資佔比由年初的6%升至33%，外匯敞口和利率敞口分別縮至60%及48%。

林德良及財務總監關志輝均強調，會主動管理融資成本，越秀房託作為境內外公司，可以因應市場及息口情況「鍾意借人民幣就借，鍾意借港元就借」，可於境內外借款。市場上雖然有房地產企業違約，不過公司的借款期長，今年到期的借款亦已覆蓋95%以上，僅餘10月份到的5%，已開始步署明年借款的還款。而由於港元借款息口較高，達6厘以上，但內地只約3.5至4厘，較已多作人民幣融資貸款，令公司未來一至兩年擁息口優勢。

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