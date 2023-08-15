由於美國信用評級面臨壓力、美國地區銀行3月陷入危機暴露監管漏洞，以及加息前景的不確定性，觸發惠譽在6月下調美國銀行業經營環境的評級。沃爾夫表示，惠譽6月將美國銀行業經營環境的評級，由「AA-」下調至「AA」，當時基本上沒有引起外界注意 ，因為此舉沒有引發美國銀行業評級下調。

不過他指出，若經營環境被進一步下調至「A+」，這將低於部分美國大型銀行的評級。由於銀行的評級，不能高於其經營環境狀况，這意味美國資產規模最大的兩家銀行摩通和美銀（美：BAC）的評級，也需要由「AA-」降至「A+」。

沃爾夫表示，若摩通等頂級銀行的評級被下調，那麼惠譽可能被迫考慮下調所有同行的評級，這可能導致一些實力較弱的銀行更接近「非投資級別」評級。另一評級機構穆迪此前亦下調了10家美國中、小型地區銀行的評級，並將幾家規模較大的銀行列入降級觀察名單。

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