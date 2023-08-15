「港人灣區養老太平方案」是一套完善的「保險+養老」的綜合解決方案，以做到「享老有社區,服務有平台,照護有資源,支付有保險」。中國太平旗下太平人壽(香港)將本地保險產品與中國太平養老社區結合，推出「養老頤積分」計劃，保險客戶可通過投保合資格產品獲得積分的方式，獲得中國太平養老社區的入住資格。

廣州「木棉人家」是繼上海梧桐人家、三亞海棠人家、成都芙蓉人家後，中國太平投資運營的第四個康養社區，為灣區旗艦社區，主打港澳特色。中國太平與大灣區醫療集團簽署戰略合作，為「港人灣區養老太平方案」 客戶提供管理式醫療服務，入住長者可享受一對一家庭醫生服務。此外，結合香港客戶生活習慣和實際需求，將陸續推出一系列港澳特色服務和便利措施，如港式餐飲服務，配備粵語服務人員，配套粵語娛樂設施，返港用車預約服務等。

目前「木棉人家」已經開始接受香港居民的試住體驗和入住申請。除了選擇「木棉人家」，香港長者還可以選擇入住中國太平在全國多個養老旅居熱點城市的社區。

中國太平保險集團副董事長、總經理尹兆君在發布會表示，中國太平作為總部在香港的中管金融企業，積極參與和服務大灣區建設，「港人灣區養老太平方案」融合保險產品和特色康養服務，探索推進粵港澳三地養老一體化，讓香港長者享受大灣區特色康養服務。