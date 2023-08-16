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憂抗通脹未完 道指跌361點 美債息倒掛收窄

美債息短跌長升，倒掛收窄，美股向下。美國7月份零售銷售增長超預期，此前兩個月數據均被上修，聯儲局官員Kashkari表示，雖然在抗通脹方面取得積極進展，但物價漲幅仍超出決策者可容忍水平。美股在周二收市前最後一小時跌勢加劇。金融股令標普500指數承壓，此前惠譽分析師稱可能下調摩根大通、美國銀行等部分大型銀行的評級。

道瓊斯工業平均指數收跌361點，跌幅1.03%，報34946點。標普500指數收跌51點，跌幅1.16%，報4437點。納斯達克綜合指數收跌157點，或1.15%，報13631點。

Caterpillar跌2.52%，報277.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而Amgen升1.93%，報266.01元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報177.45元，跌1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報129.78元，跌1.18%，亞馬遜收市報137.67元，跌2.06%，Facebook收市報301.95元，跌1.38%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.94%，報455點。德國DAX指數收跌0.87%，報15767點；法國CAC 40指數跌1.11%，報7267點；英國富時100指數收跌1.57%，報7389點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.9%，報6923點。

美國2年期債息曾跌最多1.28%，是8月10日後最大跌幅。低見4.9034厘，是8月14日4.8821厘後最低。收報4.9522厘，是8月11日後收市新低，當日報4.8947厘。

美國10年期債息曾升最多1.83%，是8月10日後最大升幅。高見4.2681厘，是2022年10月24日4.2889厘後最高。收報4.211厘，是2022年11月7日後收市新高，當日報4.2135厘。連升4日，累計升0.2029厘，對上一次連升4日是8月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至72.636基點，是8月11日70.8基點後最窄。收市報74.759基點，是8月11日後收市最窄，當日報74.455基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄119.947基點，是3月29日115.717基點後最窄。收報124.871基點，是8月3日後收市最窄，當日報123.478基點。連續4日收窄，累計19.283基點，對上一次連續4日是8月3日。

道指曾跌最多1.13%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見34908.5點，是7月18日34530.61點後最低。收市報34946.39點，是7月17日後收市新低，當日報34585.35點。

標指曾跌最多1.28%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4432.19點，是7月11日4408.46點後最低。收市報4437.86點，是7月10日後收市新低，當日報4409.53點。

納指曾跌最多1.28%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見13611.93點，是8月14日13582.49點後最低。收市報13631.05點，是6月29日後收市新低，當日報13591.33點。

 