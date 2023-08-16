個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.58%，折合報327.36元；阿里巴巴（9988）跌1.78%，折合報89.58元；美團（3690）跌2.13%，折合報131.05元；匯控（0005）升跌%，折合報元；建行（0939）跌1.41%，折合報4.13元。

道期現升0.031%；標期現升0.02%；納期現升0.07%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。

VIX指數隔晚升11.06%或1.64點，報16.46點。

紐油現升0.03%或0.03美元，報81.02美元；布油現升0.07%或0.06美元，報84.95美元；金價現升0.01%或0.23美元，報1902.23美元；LME 銅期貨隔晚跌1.1%或92美元，報8199.5美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報4.2071厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港交所（0388）、騰訊（0700）、新秀麗（1910）、京東健康（6618）、京東物流（2618）、萬達酒店發展（0169）、兗煤澳洲（3668）、中國利郎（1234）、金鷹商貿集團（3308）、海豐國際（1308）等。

合景泰富（1813）向綠城（3900）出售杭州蘇州3項目權益，套現逾20億人幣。

半新股藥師幫（9885）半年經調整淨利7017萬成功扭虧。

眾安在綫（6060）發盈喜，料上半年轉賺2億人幣。

越秀房託（0405）中期分派2.61億元人民幣，按年跌24%。越秀房託︰已著手步署明年還款計劃， 續優化融資結構。

微盟（2013）中期虧損收窄至4.52億人幣，不派中期息。

建滔集團（0148）建滔積層板（1888）齊發盈警。

李澤楷分四個交易日出資逾1200萬增持電盈（0008）至30.94%。

百度（9888）進入汽車行業後僅兩年宣退居幕後，讓造車權予吉利汽車（0175）。

騰訊音樂（1698）次季Non-IFRS盈利增49%至15億人幣。

煤氣（0003）中期多賺9%至36億， 每股中期息0.12元按年持平。

凱升（0102）受盧布匯價波動影響致匯兌虧損，中期料由盈轉虧損1610萬。

萬洲（0288）上半年核心盈利跌45%，中期息維持5仙。

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