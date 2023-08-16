恒指今早低開224點或1.21%，報18356點，大市成交金額22億元；國指今早低開76點或1.2%，報6290點。恒生科技指數開市報4126點，跌1.26%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3%，下跌為8.14%，無升跌為88.85%。