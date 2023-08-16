恒指今早低開224點或1.21%，報18356點，大市成交金額22億元；國指今早低開76點或1.2%，報6290點。恒生科技指數開市報4126點，跌1.26%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3%，下跌為8.14%，無升跌為88.85%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。神華（1088） 、碧桂園（2007）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
藍籌2隻升，65隻下跌，13隻無升跌。碧桂園（2007）升1.23%，報0.82元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.5%，報16.36元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報16.86元，升0.84%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報92.5元，跌4.98%。
恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4136.65點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）開市報299.2元，跌0.8%。騰訊（0700）開市報329.8元，跌0.84%。新秀麗（1910）開市報24.25元，跌1.82%。京東健康（6618）開市報49.5元，跌1.39%。京東物流（2618）開市報11.46元，無升跌。萬達酒店發展（0169）無成交，報0.26元。兗煤澳洲（3668）無成交，報25.45元。中國利郎（1234）無成交，報4.07元。金鷹商貿集團（3308）開市報6.48元，跌0.15%。海豐國際（1308）開市報16.8元，升0.12%。
合景泰富（1813）向綠城（3900）出售杭州蘇州3項目權益，套現逾20億人幣。合景泰富開市報1.1元，升0.92%。綠城（3900）開市報7.83元，無升跌。
半新股藥師幫（9885）半年經調整淨利7017萬成功扭虧。開市報55.8元，無升跌。
眾安在綫（6060）發盈喜，料上半年轉賺2億人幣。開市報22.85元，跌0.65%。
越秀房託（0405）中期分派2.61億元人民幣，按年跌24%。越秀房託︰已著手步署明年還款計劃， 續優化融資結構。無成交，報1.53元。
微盟（2013）中期虧損收窄至4.52億人幣，不派中期息。開市報3.96元，升3.39%。
建滔集團（0148）建滔積層板（1888）齊發盈警。建滔集團開市報19.78元，跌0.7%。
建滔積層板（1888）開市報7.1元，跌2.34%。
李澤楷分四個交易日出資逾1200萬增持電盈（0008）至30.94%。開市報3.83元，無升跌。
百度（9888）進入汽車行業後僅兩年宣退居幕後，讓造車權予吉利汽車（0175）。百度開市報131.4元，跌2.16%。吉利汽車（0175）開市報9.52元，跌1.55%。
騰訊音樂（1698）次季Non-IFRS盈利增49%至15億人幣。無成交，報24.05元。
煤氣（0003）中期多賺9%至36億， 每股中期息0.12元按年持平。開市報6.1元，跌1.77%。
凱升（0102）受盧布匯價波動影響致匯兌虧損，中期料由盈轉虧損1610萬。無成交，報0.134元。
萬洲（0288）上半年核心盈利跌45%，中期息維持5仙。開市報4元，跌0.25%。
破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見0.88元，開市報0.88元，升3.53%。
3隻股份創上市新低，包括世茂集團（0813）低見0.77元，開市報0.77元，跌2.53%；雲南水務（6839）低見0.231元，開市報0.231元，跌2.94%；新傳企劃（1284）低見0.52元，開市報0.52元，跌1.89%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，恒生（0011）低見103元，開市報103元，跌0.58%；中銀香港（2388）低見22.1元，開市報22.1元，跌0.45%；信義光能（0968）低見6.93元，開市報6.93元，跌1.84%；中升（0881）低見21.75元，開市報21.75元，跌0.68%；保利協鑫（3800）低見1.45元，開市報元，跌100%；理文化工（0746）低見3元，開市報3元，跌1.32%；中升控股（0881）低見21.75元，開市報21.75元，跌0.68%。
異動股
上升異動股，包括，綠色經濟（1315）開市報0.169元，升13.42%；電視廣播（0511）開市報4.45元，升13.23%；現代牙科（3600）開市報3.04元，升11.76%；亞洲雜貨（8413）開市報0.138元，升9.52%；環球實業科技（1026）開市報0.094元，升9.3%；彩星玩具（0869）開市報0.88元，升8.64%；青島控股（0499）開市報0.121元，升6.14%；喆麗控股（2209）開市報0.56元，升5.66%；滿地科技股份（1400）開市報1.18元，升5.36%；寶沙發展（1069）開市報2.21元，升5.24%。
下跌異動股，包括，建業新生活（9983）開市報2.22元，跌10.84%；世紀集團國際（2113）平上市低位0.074元，開市報0.074元，跌6.33%；建發新勝（0731）開市報0.285元，跌5%；蔚來（9866）開市報92.5元，跌4.98%；惠陶集團（8238）開市報0.18元，跌4.76%；ＥＰＳ創健科技（3860）開市報0.9元，跌4.26%；完美醫療（1830）開市報4.03元，跌4.05%；百濟神州（6160）開市報119.8元，跌4.01%。
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