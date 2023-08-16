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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 見兩個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌5.14點子至4.71089%，是6月14日後最低，當日報4.5869%。對上一次連跌2日是8月10日，當日拆息報4.76256%。

港元現報7.8243元貶值11點子，曾貶值最多38點子，報7.827元，亦曾升值最多3點子，報7.8229元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.31點子至3.37964%；1星期HIBOR跌10.12點子至4.0856%；2星期HIBOR跌10.9點子至4.3347%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.8點子至5.07637%；6個月期HIBOR跌4.58點子至5.20452%；12個月期HIBOR升0.07點子至5.40696%。

美元指數現報103.205貶值0.004點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42709%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6643%，終止連續3日擴闊，利差是8月09日後最窄，當日差距為-0.5179%。

對上一次終止連續3日擴闊，是8月08日，當日利差報-0.2192%。

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