活動邀請本地和海外行業代表參與，分享在Web3時代下，藝術、教育、運動和生活中，數碼娛樂體驗如何帶來全新的改變，並將展示創新科技對生活和應用的機遇。

參加者可在體驗區完成任務後，以累積積分換取禮物。DELF「邊玩邊賺」的終極大獎包括20萬飛行里數、Sony PlayStation 5、HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等。而購買DELF的入場券更可免費獲得一張香港電腦通訊節2023的門票。香港電腦通訊節入場人士可憑DELF活動宣傳單張於數碼現場以半價優惠選購體驗通行證一張。

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DELF將邀請一眾明星藝人參與」及超過 90 位國際及本地知名科技公司的專家參與活動。