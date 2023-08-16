瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，「看起來人行不打算設置匯率貶值底線，可能通過顯著偏強的中間價在可控的節奏下容許人民幣更多的貶值空間」。

東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，「近期人民幣中間價顯示出人行維穩匯率的意圖，但僅靠中間價不足以阻止人民幣貶值，除非中國經濟基本面改善」，「市場會密切關注是否有新的政策來避免匯率快速下跌」。

麥格理預測人民幣兌美元到第三季度末將貶至7.35，而之前的預測為7.10；到年末的預測從之前的7.20下調至7.30。

摩根大通、巴克萊等投行早前下調今年中國經濟增長預測，如無切實政策措施推出，官方的5%目標恐無法實現。

離岸人民幣曾貶值最多0.2%，貶值至7.3387元，是2022年11月4日7.3391元後最弱。現報7.3225元，升值0.02%。

在岸人民幣曾貶值最多0.13%，貶值至7.2978元，是2022年11月4日7.3119元後最弱。現報7.2979元，貶值0.13%。連續貶值5日，累計貶值0.0874元，對上一次連續貶值5日是2023年5月12日。

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