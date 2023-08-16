內地經濟數據疲弱，人行昨下調MLF利率，今早逆回購淨投放創2月份以來最大，人民幣中間價亦大幅下調，繼續釋放強烈的維穩信號，中間價較市場預測均值偏強783點，偏強幅度為2022年10月26日以來最大；此外，彭博社引述三位交易員指出，盤初看到中資大行在境內和離岸市場賣出美元。在岸、離岸貶值再創9個月最弱，但目前離岸價轉升值，在岸價續貶。
瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，「看起來人行不打算設置匯率貶值底線，可能通過顯著偏強的中間價在可控的節奏下容許人民幣更多的貶值空間」。
東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，「近期人民幣中間價顯示出人行維穩匯率的意圖，但僅靠中間價不足以阻止人民幣貶值，除非中國經濟基本面改善」，「市場會密切關注是否有新的政策來避免匯率快速下跌」。
麥格理預測人民幣兌美元到第三季度末將貶至7.35，而之前的預測為7.10；到年末的預測從之前的7.20下調至7.30。
摩根大通、巴克萊等投行早前下調今年中國經濟增長預測，如無切實政策措施推出，官方的5%目標恐無法實現。
離岸人民幣曾貶值最多0.2%，貶值至7.3387元，是2022年11月4日7.3391元後最弱。現報7.3225元，升值0.02%。
在岸人民幣曾貶值最多0.13%，貶值至7.2978元，是2022年11月4日7.3119元後最弱。現報7.2979元，貶值0.13%。連續貶值5日，累計貶值0.0874元，對上一次連續貶值5日是2023年5月12日。
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