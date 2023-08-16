內地經濟疲弱，70城房價繼續下跌，加上中融信託數十款產品兌付逾期，A股港股偏弱，人民幣貶值曾再創9個月最弱。
恒指今早低開224點，高位跌140點，低位跌276點，高低波幅137點。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為15.63%，下跌為34.96%，無升跌為49.4%。
恒指半日跌257點或1.39%，報18323點，大市成交金額497億元；國指跌86點或1.36%，報6279點。恒生科技指數收報4125點，跌1.28%。
藍籌股成交金額203.43億元，佔大市成交40.93%；科指成份股成交金額88.64億元，佔大市成交17.83%；國指成份股成交金額165.2億元，佔大市成交33.23%。
24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.7%，至93.66億元，佔大市成交18.82%。牛熊證成交金額39.05億元，減少2.74%；窩輪成交金額54.6億元，減少17.17%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。潤地（1109）、領展（0823）、龍湖（0960）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，66隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.16%，收報7.41元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌3.9%，收報32.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.84元，升0.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報92.15元，跌5.34%。
恒指低於主要平均線。科指跌穿50天線(4136.63點)。
北水南下合計淨流出1.35億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出37.25億元人民幣，較上日減少61.89%，連續第8日流出，累計流出437.42億元。
繼U Magazine後 經濟日報（0423）旗下晴報於下月15日停刊 全面轉型為網媒。收報1.08元，無升跌。
工行據報洽租長江中心二期。長實集團（1113）收報42.35元，跌0.35%。冠君產業信託（2778）收報2.79元，跌0.71%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報298元，跌1.19%。騰訊（0700）收報328.8元，跌1.14%。新秀麗（1910）收報24.35元，跌1.42%。京東健康（6618）收報50.05元，跌0.3%。京東物流（2618）收報11.44元，跌0.17%。萬達酒店發展（0169）收報0.29元，升11.54%。兗煤澳洲（3668）收報25.45元，無升跌。中國利郎（1234）收報4.09元，升0.49%。金鷹商貿集團（3308）收報6.47元，跌0.31%。海豐國際（1308）收報16.34元，跌2.62%。
合景泰富（1813）向綠城（3900）出售杭州蘇州3項目權益，套現逾20億人幣。合景泰富收報1.17元，升7.34%。綠城（3900）收報7.84元，升0.13%。
半新股藥師幫（9885）半年經調整淨利7017萬成功扭虧。收報59.25元，升6.18%。
眾安在綫（6060）發盈喜，料上半年轉賺2億人幣。收報22.95元，跌0.22%。
越秀房託（0405）中期分派2.61億元人民幣，按年跌24%。越秀房託︰已著手步署明年還款計劃， 續優化融資結構。收報1.49元，跌2.61%。
微盟（2013）中期虧損收窄至4.52億人幣，不派中期息。收報4.03元，升5.22%。
建滔集團（0148）建滔積層板（1888）齊發盈警。建滔集團見52周低18.42元，收報18.9元，跌5.12%。建滔積層板（1888）收報6.98元，跌3.99%。
李澤楷分四個交易日出資逾1200萬增持電盈（0008）至30.94%。收報3.85元，升0.52%。
百度（9888）進入汽車行業後僅兩年宣退居幕後，讓造車權予吉利汽車（0175）。百度收報129.9元，跌3.28%。
吉利汽車（0175）收報9.57元，跌1.03%。
騰訊音樂（1698）次季Non-IFRS盈利增49%至15億人幣。收報24.4元，升1.46%。
煤氣（0003）中期多賺9%至36億， 每股中期息0.12元按年持平。見52周低6元，收報6.03元，跌2.9%。
凱升（0102）受盧布匯價波動影響致匯兌虧損，中期料由盈轉虧損1610萬。收報0.131元，跌2.24%。
萬洲（0288）上半年核心盈利跌45%，中期息維持5仙。收報3.95元，跌1.5%。
破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見0.98元，收報0.89元，升4.71%；中國春來（1969）創上市新高，見6.08元，收報5.8元，升2.47%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見844.4元，收報844.4元，升0.06%；Keep（3650）創上市新高，見37.2元，收報37.2元，升8.14%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.14元，收報5.14元，升0.98%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.238元，收報0.238元，升1.28%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.73元，收報0.71元，跌2.74%；OKURA HOLDINGS（1655）創52周高，見1.16元，收報0.97元，跌6.73%；港亞控股（1723）創52周高，見0.315元，收報0.265元，跌8.62%；康寧醫院（2120）創52周高，見14.34元，收報14元，升4.63%。
41隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.61元，收報0.65元，升3.17%；世茂集團（0813）低見0.75元，收報0.81元，升2.53%；花樣年（1777）低見0.063元，收報0.074元，升5.71%；明發（0846）低見0.202元，收報0.221元，升4.74%；銀城國際（1902）低見0.05元，收報0.052元，跌1.89%；碧桂園（2007）低見0.78元，收報0.84元，升3.7%；縱橫遊（8069）低見0.096元，收報0.096元，跌5.88%；盛洋投資（0174）低見0.27元，收報0.27元，跌12.9%；潤中國際控股（0202）低見0.095元，收報0.103元，跌28.97%；思派健康（0314）低見5.65元，收報5.77元，跌1.03%。
81隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.23元，收報4.24元，跌1.4%；東風集團股份（0489）低見2.98元，收報3元，跌0.99%；鷹君（0041）低見13.94元，收報14元，升0.43%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；恒安（1044）低見29.45元，收報29.6元，跌1.33%；恒生（0011）低見102.1元，收報102.3元，跌1.25%；中銀香港（2388）低見21.85元，收報21.85元，跌1.58%；煤氣（0003）低見6元，收報6.03元，跌2.9%；信義光能（0968）低見6.9元，收報6.92元，跌1.98%；中升（0881）低見21.6元，收報22.4元，升2.28%。
異動股
上升異動股，包括，易還財務投資（8079）收報0.074元，升27.59%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.33元，升26.92%；恒達集團控股（3616）收報0.335元，升24.07%；齊家控股（8395）見52周低0.59元，收報0.82元，升22.39%；北京健康（2389）收報0.1元，升21.95%；惠陶集團（8238）收報0.229元，升21.16%；納尼亞集團（8607）收報0.13元，升19.27%；三葉草生物－Ｂ（2197）收報1.62元，升19.12%；馬可數字科技（1942）收報90.85元，升18.06%；超大現代（0682）收報0.022元，升15.79%。
下跌異動股，包括，國美金融科技（0628）創上市新低，見0.085元，收報0.089元，跌35.51%；潤中國際控股（0202）創上市新低，見0.095元，收報0.103元，跌28.97%；神通機器人教育（8206）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌25%；ASIA COMM HOLD（0104）收報0.2元，跌23.08%；麗豐控股（1125）見52周低2.2元，收報2.33元，跌21.02%；迅捷環球控股（0540）收報0.082元，跌18%；三巽控股（6611）收報0.085元，跌17.48%；劍虹集團控股（1557）收報0.26元，跌16.13%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.127元，收報0.128元，跌15.79%；稀鎂科技（0601）收報0.107元，跌15.08%。
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