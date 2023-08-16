集團中期收入按年升6.7%至14.911億元。毛利率增3.1個百分點至51.8%，按產品類劃分，上衣仍是最主要收入來源，期內佔總收入 58.8%，銷售額增長6.2%；褲類佔總收入24.4%，銷售額增長 8.6%；配件銷售下降 13.2%，其中主系列鞋類部分下降 15.8%，主要因為去年改變發展專業運動鞋策略，清理過季庫存所致。

上半年廣告宣傳及裝修開支佔收入比率升5.2個百分點至13.6%。平均存貨周轉天數按年減6天，較去年底增16天。平均應付貿易賬款周轉天數升至140天，較去年中91天及去年底的111天，分別增加49天及29天。集團指是由於增加將於稍後階段償還的貿易票據用量增加。

庫存管理方面，期內庫存餘額減少，當中過季庫存尤甚，主要因為集團開設更多奧特萊斯店以及以線 上零售作為常設清理渠道。加上隨著物流園投入使用而增加庫存運轉效率，主系列及輕商務自營店舖的庫存持續改善。按集團的庫存撥備政策，截至6月底撥備為5580萬元。

集團指，積極對銷售渠道改革經過三年努力於期內大致完成，確立以主系列的分銷及代銷模式、輕商務的自營模式、及自營的電商銷售模式。截至2023年6月底，集團自營的輕商務門店共252 家，透過代銷及分銷商營運的主系列店舖共 2,394 家，合計共 2,646 家，期內門店淨增 2 家。

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