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國泰航空連同快運上月載客突破200萬人次 疫後首次

國泰航空（0293）公布2023年7月份客、貨運量數據，連同香港快運，集團月内整體載客人數疫情後首次突破200萬人次，當中國泰航空於7月載客174.43萬人次，按年增6.9倍。

國泰航空上月收入乘客千米數按年上升421.6%，乘客運載率增加16個百分點至89.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加3.3倍。

今年首7個月，載客人次較去年同期增加16.2倍，運力上升8.2倍，而收入乘客千米 數則上升11.5倍。

貨運方面，國泰航空於7月運載11.57萬公噸貨物，較1去年同月增加14.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加24.6%，運載率下跌11.2個百分點至59.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加47.9%。

今年首7個月，載貨量較去年同期增加22.4%，運力增加102.5%，而貨物收入噸千米數則上升71.1%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，7月為傳統暑期旅遊旺季的開始，國泰樂見市民出行需求強勁。月內國泰繼續提升運力，較6月增加 11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班，以滿足顧客探訪親友及休閒旅遊的上升需求。

他續稱，7月首兩星期往返香港長途航班的乘客尤以探訪親友為主。隨著7月旬學校假期開始，顧客對亞洲熱門短途旅遊目的地的需求大幅增加，從而推動7月的乘客運載率接近90%。

展望未來，預料強勁的暑期客運需求將會在8月持續。國泰航空及香港快運的客運運力，現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆 蓋80個航點。公司有信心於2024年底恢復100%水平。

貨運方面，7月的整體需求與6月相若，當中電子商貿活動持續維持貨運量。選用「國泰—鮮貨運送」的時令農產品需求亦見活躍，帶動月內貨運量增長。總計，7月的貨運量按月上升4%。貨運量預料在夏季持續平穩，預期需求將會在第三季末貨運高峰期開始時有所回升。整體而言，貨運業務表現今年下半年預料會維持穩健。

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