主要業務收入較2022年上半年上升5%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，以及2023年上半年衍生產品合約的平均每日成交額錄得半年度新高，但標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少以及上市費收入減少已抵銷部分升幅。公司資金的投資收益淨額為8.17億元（2022年上半年：虧損3.78億元），源於外部組合錄得公平值收益淨額2.15億元（2022年上半年：虧損5.11億元），以及內部管理的公司資金的投資收益上升。

第二季多賺34%，至29.0億元，略低過預期的29.9億元。收入及其他收益50.2億元，按年增18%，低過預期的51.8億元；息稅折舊及攤銷前利潤36.5億元，按年增25%，低過預期的37.9億元。

集團行政總裁歐冠昇表示，上半年及季度良好的業績表現與公司在第二季裡取得的多項重大戰略進展密不可分。這些進展包括推出「互換通」和全新的港幣-人民幣雙櫃台模式，以及開設香港交易所首個北美辦事處；集團的多元化經營戰略也成果顯著，衍生產品市場成交額錄得強勁增長、滬深港通表現良好，ETF 市場也蓬勃發展。

歐冠昇表示，展望未來，雖然市場氣氛仍將受宏觀形勢影響，但香港新股市場出現的復蘇跡象令人鼓舞，申請上市的公司絡繹不絕。香港交易所將繼續積極落實集團戰略，繼續為世界各地的客戶提供更多元化的市場、更豐富的產品組合及更廣闊的機遇。

主席史美倫表示，ETF市場繼續表現强勁，平均每日成交金額達117億元，按年上升21%。債券通北向通成交金額在2023年首六個月穩步增長，平均每日成交金額達人民幣389億元，按年上升25%。

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