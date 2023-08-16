恒大早前發表公告，集團將將丁玉梅稱為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。交易所將配偶定義為上市公司主要董事、首席執行官或主要股東的聯繫人，須遵守一定的關連交易規定。

內媒《上證報》引述上海融力天聞律師事務所高級合伙人江璐分析指，恒大公告措辭意味著丁玉梅被認為是上市公司的獨立非關連方，在港交所上市規則下配偶一般認為是關連人士，所以該措辭的確有可能意味著丁玉梅和許家印婚姻狀況發生改變，但是港交所上市規則下關連關係的認定較為複雜，不一定意味著必然離婚。

江璐指，不排除許家印及丁玉梅在法律上對互相的財產或權益進行了分割或其他安排。在此情況下，將來涉及到丁玉梅的交易將不會成為關連交易，在對外披露和內部審批上會相對寬鬆。

另有律師事務所合伙人指出，根據港交所上市的披露要求，如果許家印與丁玉梅未離婚，在關連關係中必須要披露他們的親屬關係，即以前恒大公告的披露方式。如今披露為獨立第三方，如無特殊情況（排除筆誤），說明兩人的婚姻關係應已結束。

許家印：「我欠她太多」

許家印於2008年曾向媒體描述他與妻子丁玉梅的關係。「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了。」許家印又指：「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」

許家印夫婦被認為是「模範夫妻」

內媒《南都周刊》2010年報道，許家印夫婦感情篤定，是恒大集團的「模範夫妻」。許家印不許妻子參與公司的管理，是因為他寄希望恆大做一家現代公司，而非家族企業。

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