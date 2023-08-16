恒大汽車（0708）早前公布，獲得迪拜電動汽車公司紐頓集團（美：NWTN）（NWTN）約5億美元的戰略投資。公告提到，交易完成後，可促進恒大汽車的新車車型的研發和量產，紐頓亦可協助恒大汽車開拓海外市場。然而，有內媒報道指，向恒大汽車「輸血」的金主紐頓，表面上是「中東土豪」，但創始人其實是中國人。
報道引述公開資料顯示，紐頓集團是一家迪拜新能源汽車公司，亦是阿聯酋本土首個獲得新能源汽車生產牌照的車企。惟創始人兼董事長、執行長是中國人吳楠，CTO為於于世璿，而根據多位高層的英文姓名推測，可能都是中國人。
另外，紐頓在2020年、2021年和2022年均沒有錄得營業收入，同期淨利潤虧損分別為1265萬美元、1306萬美元和4125萬美元。
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