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調查：騰訊《王者榮耀》上月位居手遊榜第一 吸金2.2億美元

調查機構Sensor Tower最新數據顯示，騰訊（0700）手遊《王者榮耀》上月在全球App Store和Google Play吸金2.2億美元（約17.2億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍；騰訊《PUBG Mobile》以1.72億美元收入重回榜上第2名，其中合併了《和平精英》收入；而網易（9999）《逆水寒》手遊以1.13億美元收入位列榜單第3名。

調查又指，全球手遊玩家上月在App Store和Google Play付費65.6億美元（約513億港元），按年基本持平。其中，美國仍是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻近19億美元，佔全球收入的28.7%；中國iOS市場排名第2名，佔19.7%；日本市場則排名第3名，佔16.4%。

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