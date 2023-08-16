調查又指，全球手遊玩家上月在App Store和Google Play付費65.6億美元（約513億港元），按年基本持平。其中，美國仍是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻近19億美元，佔全球收入的28.7%；中國iOS市場排名第2名，佔19.7%；日本市場則排名第3名，佔16.4%。

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