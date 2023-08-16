根據《濠博新聞》及台灣《中央社》等報道，因經營不法經營賭博等罪名而目前正於澳門監獄服刑的的澳門龍頭賭廳集團之一德晉集團前主席、台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉，原來在去年1月被捕前一天，即於1月28日託人申請台灣依親居留延期，但到去年3月23日，台灣移民署以其曾任晉江政協及福建省澳區政協聯誼會常務副會長為由否決其申請，並廢止其居留許可。陳再提行政訴訟，行政法院日前判他敗訴，但是仍可上訴。
報道指，陳榮煉因為不服台灣當局決定，因此提起行政訴訟，並主張申請居留延期是原本同意居留處分的延續，應從優原則且按舊法規審查；又指他未曾加入中國致公黨，另在中國政協官網並無他的相關記載。不過，當時台灣的法院認為，在澳門勵駿官網及媒體專訪等相關證據均顯示，陳榮煉確實曾任晉江政協及福建省澳區政協聯誼會常務副會長；因此判陳榮煉敗訴，維持否准他依親居留延期的申請，並廢止其居留許可，但可上訴。
根據勵駿創建（1680）最新的2022年度年報顯示，陳榮煉現時在該集團持股33.19%，以最新市價0.231元及市值14.32億元計，手上的勵駿股份市值尚餘4.75億元。
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