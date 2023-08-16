根據《濠博新聞》及台灣《中央社》等報道，因經營不法經營賭博等罪名而目前正於澳門監獄服刑的的澳門龍頭賭廳集團之一德晉集團前主席、台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉，原來在去年1月被捕前一天，即於1月28日託人申請台灣依親居留延期，但到去年3月23日，台灣移民署以其曾任晉江政協及福建省澳區政協聯誼會常務副會長為由否決其申請，並廢止其居留許可。陳再提行政訴訟，行政法院日前判他敗訴，但是仍可上訴。