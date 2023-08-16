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恒指收市跌251點 4日累跌918點 資金再炒盈富 南水連續8日淨賣出

內地近期經濟數據疲軟，今早公布的70城房價繼續下跌，加上中融信託數十款產品兌付逾期、摩通等大行下調內地經濟增長、人民幣今早貶值曾再創9個月最弱等，A股港股偏弱，上證綜指四連跌至今年1月以來新低，恒指連跌4日，見兩個半月低。南水連續8日淨賣出。盈富（2800）成交97.8億元，為成交最多股份。

恒指今早低開224點，高位跌140點，低位跌319點，高低波幅179點。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為19.29%，下跌為42.95%，無升跌為37.74%。

恒指收市跌251點或1.36%，報18329點，大市成交金額979億元，較上日增加19.57%是8月14日1041.47億元成交後最多；國指跌93點或1.47%，報6272點。恒生科技指數收報4126點，跌1.27%。

藍籌股成交金額441.79億元，佔大市成交45.12%；科指成份股成交金額195.35億元，佔大市成交19.95%；國指成份股成交金額360.69億元，佔大市成交36.84%。

24隻雙櫃台股，總成交1.04億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.83%，至109.1億元，佔大市成交11.49%。牛熊證成交金額49.38億元，增加22.97%；窩輪成交金額59.71億元，減少9.42%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。藥明生物（2269）、領展（0823）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，62隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升3.74%，收報17.74元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.7%，收報123.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.91元，升1.54%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報92元，跌5.5%。

恒指續低於主要平均線。科指跌穿50天線(4136.64點)。

北水南下合計淨流出30.43億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出46.39億元人民幣，較上日減少52.53%，連續第8日流出，累計流出446.56億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.72%，是8月14日後最大跌幅。今曾低見18261.85點，是6月1日18190.27點後最低。收市報18329.3點，是6月1日後收市新低，當日報18216.91點。連跌4日，累計跌918.96點，對上一次連跌4日是6月23日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月1日。

科指曾跌最多1.55%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.5%。今曾低見4114.25點，是7月24日3989.34點後最低。今日收市報4126.13點，是7月24日後收市新低，當日報4015.08點。連跌4日，累計跌251.91點，對上一次連跌4日是7月20日。

國指曾跌最多1.71%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.14%。低見6257.87點，是7月24日6239.13點後最低。今日收市報6272.86點，是7月24日後收市新低，當日報6271.03點。連跌4日，累計跌355.69點，對上一次連跌4日是6月23日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月1日。

午後消息股表現

遠洋（3377）將開債權人會修改債息付息日 若通過將豁免違約。收報0.37元，升8.82%。

Tesla三日內在內地市場第二次減價。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報9.57元，跌1.03%；比亞迪（1211）收報230.4元，跌2.12%；長城汽車（2333）收報9.44元，跌1.15%；北京汽車（1958）收報2.01元，無升跌；小鵬（9868）收報62.55元，跌3.55%；理想汽車（2015）收報158.3元，跌0.38%；蔚來（9866）收報92元，跌5.5%；零跑（9863）收報36.25元，跌3.85%；恒大汽車（0708）收報1.45元，跌16.18%。

調查：騰訊（0700）《王者榮耀》上月位居手遊榜第一 吸金2.2億美元。收報328.8元，跌1.14%。

港交所（0388）中期多賺31% 第二季遜預期 息4.5元 ETF成交增21%。收報299.6元，跌0.66%。

中國利郎（1234）上半年多賺2.7億 派中期連特別息18港仙。收報4.04元，跌0.74%。

國泰航空（0293）連同快運上月載客突破200萬人次 疫後首次。收報8.56元，跌2.28%。

今早及隔晚消息股表現

繼U Magazine後 經濟日報（0423）旗下晴報於下月15日停刊 全面轉型為網媒。收報1.08元，無升跌。

工行據報洽租長江中心二期。長實集團（1113）收報42.5元，無升跌。冠君產業信託（2778）收報2.8元，跌0.36%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報328.8元，跌1.14%。新秀麗（1910）收報24.2元，跌2.02%。京東健康（6618）收報50.55元，升0.7%。京東物流（2618）收報11.4元，跌0.52%。萬達酒店發展（0169）收報0.28元，升7.69%。兗煤澳洲（3668）收報25.45元，無升跌。金鷹商貿集團（3308）收報6.49元，無升跌。海豐國際（1308）收報14.84元，跌11.56%。

合景泰富（1813）向綠城（3900）出售杭州蘇州3項目權益，套現逾20億人幣。合景泰富收報1.11元，升1.83%。綠城（3900）收報7.79元，跌0.51%。

半新股藥師幫（9885）半年經調整淨利7017萬成功扭虧。創上市新高，見60.5元，收報59.35元，升6.36%。

眾安在綫（6060）發盈喜，料上半年轉賺2億人幣。收報23.05元，升0.22%。

越秀房託（0405）中期分派2.61億元人民幣，按年跌24%。越秀房託︰已著手步署明年還款計劃， 續優化融資結構。收報1.46元，跌4.58%。

微盟（2013）中期虧損收窄至4.52億人幣，不派中期息。收報3.99元，升4.18%。

建滔集團（0148）建滔積層板（1888）齊發盈警。建滔集團見52周低18.42元，收報18.56元，跌6.83%。建滔積層板（1888）收報6.93元，跌4.68%。

李澤楷分四個交易日出資逾1200萬增持電盈（0008）至30.94%。收報3.84元，升0.26%。

百度（9888）進入汽車行業後僅兩年宣退居幕後，讓造車權予吉利汽車（0175）。百度收報130.6元，跌2.76%。吉利汽車（0175）收報9.57元，跌1.03%。

騰訊音樂（1698）次季Non-IFRS盈利增49%至15億人幣。收報24.35元，升1.25%。

煤氣（0003）中期多賺9%至36億， 每股中期息0.12元按年持平。見52周低6元，收報6元，跌3.38%。

凱升（0102）受盧布匯價波動影響致匯兌虧損，中期料由盈轉虧損1610萬。收報0.134元，無升跌。

萬洲（0288）上半年核心盈利跌45%，中期息維持5仙。見52周低3.94元，收報3.94元，跌1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見0.98元，收報0.89元，升4.71%；中國春來（1969）創上市新高，見6.08元，收報5.93元，升4.77%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8466.75元，收報8466.75元，升0.12%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076.05元，收報1075.6元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1039.6元，收報1039.6元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見844.55元，收報844.55元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.15元，收報102.05元，跌0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1081.35元，收報1081.35元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見533.05元，收報533.05元，升0.01%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1003.7元，收報1003.7元，升0.1%；藥師幫（9885）創上市新高，見60.5元，收報59.35元，升6.36%；Keep（3650）創上市新高，見37.8元，收報37.45元，升8.87%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見5.2元，收報5.2元，升2.16%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.25元，收報1.41元，跌32.86%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.238元，收報0.238元，升1.28%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.75元，收報0.73元，無升跌；OKURA HOLDINGS（1655）創52周高，見1.16元，收報0.99元，跌4.81%；港亞控股（1723）創52周高，見0.315元，收報0.265元，跌8.62%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見0.64元，收報0.64元，無升跌。

破底股方面

63隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；朗詩綠色生活（1965）低見0.445元，收報0.48元，升1.05%；第一服務（2107）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；禹洲（1628）低見0.184元，收報0.193元，跌1.03%；世茂集團（0813）低見0.75元，收報0.78元，跌1.27%；花樣年（1777）低見0.063元，收報0.071元，升1.43%；明發（0846）低見0.18元，收報0.226元，升7.11%；銀城國際（1902）低見0.049元，收報0.051元，跌3.77%；碧桂園（2007）低見0.78元，收報0.83元，升2.47%；縱橫遊（8069）低見0.092元，收報0.1元，跌1.96%。

128隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；廣汽集團（2238）低見4.23元，收報4.25元，跌1.16%；東風集團股份（0489）低見2.98元，收報3元，跌0.99%；鷹君（0041）低見13.94元，收報14.04元，升0.72%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；恒安（1044）低見29.45元，收報29.75元，跌0.83%；恒生（0011）低見102.1元，收報103.1元，跌0.48%；中銀香港（2388）低見21.8元，收報21.95元，跌1.13%；萬洲（0288）低見3.94元，收報3.94元，跌1.75%；煤氣（0003）低見6元，收報6元，跌3.38%。

異動股

上升異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.255元，升34.92%；馬可數字科技（1942）收報98.1元，升27.49%；童園國際（3830）收報0.048元，升23.08%；HYGIEIA GROUP（1650）收報0.075元，升20.97%；易還財務投資（8079）收報0.07元，升20.69%；東方大學城控股（8067）收報0.6元，升20%；威訊控股（1087）收報0.67元，升19.64%；齊家控股（8395）見52周低0.59元，收報0.8元，升19.4%；三葉草生物－Ｂ（2197）收報1.6元，升17.65%；昌利控股（8098）收報0.048元，升17.07%。

下跌異動股，包括，寶沙發展（1069）創52周高，見2.25元，收報1.41元，跌32.86%；國美金融科技（0628）創上市新低，見0.085元，收報0.097元，跌29.71%；神通機器人教育（8206）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌28.13%；ASIA COMM HOLD（0104）收報0.2元，跌23.08%；華控康泰（1312）平上市低位0.026元，收報0.027元，跌22.86%；廣泰國際控股（0844）收報0.61元，跌22.78%；麗豐控股（1125）見52周低2.2元，收報2.33元，跌21.02%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.188元，收報0.244元，跌20%；迅捷環球控股（0540）收報0.082元，跌18%；潤中國際控股（0202）創上市新低，見0.075元，收報0.119元，跌17.93%；洪九果品（6689）創上市新低，見7.91元，收報8.03元，跌16.96%。

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