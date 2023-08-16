恒隆自今年5月起啟動香港辦公室煥新項目，旨在締造一個可促進員工健康、敬業度及協作文化的工作環境。是次合作所推行的舉措包括Staff Take Home計劃，恒隆鼓勵香港員工把質素良好的辦公室傢俬及電子設備，包括座椅、儲物櫃、電腦顯示屏及焗爐等免費帶回家，首階段計劃獲近90名員工積極參與。同時首階段把182件辦公室傢俬及設備捐贈予14家非牟利機構，包括國際十字路會及樂施會等。另把一些適用的傢俬及設備存放起來，以供項目完成後繼續循環使用。至於不適合循環再用的資源，例如木製枱面板等，將被升級改造為辦公室屏風等物品再繼續使用，其餘未能循環再用的資源將被運往本地的回收廠處理。

恒隆地產董事 —人力資源及行政潘舜雅表示，這次他們與SOS和國際十字路會合作，成功為環境和社區帶來正面的影響，不僅優化了現有辦公室資源使用及管理，還提升了員工以至廣大社區的福祉。SOS總經理Pamela Hinton表示，這次能與恒隆地產合作，提供可持續的辦公室資源庫存管理方案，有效促進資源循環利用，推動循環經濟，造益社群，他們期待這次合作能帶動商界多考慮以循環經濟原則管理各項資源。

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