恒隆地產（0101）宣布，與香港環保初創公司Sustainable Office Solutions（SOS）及專責為世界各地提供協助的本地非牟利機構國際十字路會合作，為恒隆的香港辦公室煥新項目，展開全面的資源利用計劃。首階段合作以循環再用、重新分配或環保回收的方式，處理超過3200件辦公室傢俬及設備，減少需運往堆填區的都市固體廢物近14萬公斤，及避免超過510噸碳排放，相當於3000多程來往香港及新加坡的航班所產生的碳排放。
恒隆自今年5月起啟動香港辦公室煥新項目，旨在締造一個可促進員工健康、敬業度及協作文化的工作環境。是次合作所推行的舉措包括Staff Take Home計劃，恒隆鼓勵香港員工把質素良好的辦公室傢俬及電子設備，包括座椅、儲物櫃、電腦顯示屏及焗爐等免費帶回家，首階段計劃獲近90名員工積極參與。同時首階段把182件辦公室傢俬及設備捐贈予14家非牟利機構，包括國際十字路會及樂施會等。另把一些適用的傢俬及設備存放起來，以供項目完成後繼續循環使用。至於不適合循環再用的資源，例如木製枱面板等，將被升級改造為辦公室屏風等物品再繼續使用，其餘未能循環再用的資源將被運往本地的回收廠處理。
恒隆地產董事 —人力資源及行政潘舜雅表示，這次他們與SOS和國際十字路會合作，成功為環境和社區帶來正面的影響，不僅優化了現有辦公室資源使用及管理，還提升了員工以至廣大社區的福祉。SOS總經理Pamela Hinton表示，這次能與恒隆地產合作，提供可持續的辦公室資源庫存管理方案，有效促進資源循環利用，推動循環經濟，造益社群，他們期待這次合作能帶動商界多考慮以循環經濟原則管理各項資源。
其他報道
恒大回應許家印離婚傳聞：不清楚 沒有消息 許家印曾表示欠丁玉梅太多
【有片：埋身擊】黃金和白銀走勢持續偏軟 投資者宜待低位確認後才買入
港交所中期多賺31% 第二季遜預期 息4.5元 ETF成交增21%