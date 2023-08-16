以今年上半年計，收入為2991.94億元，按年增11%；淨利潤為520.09億元，按年增24%；經調整純利700.86億元，按年增31%。

集團第二季增值服務收入742.11億元，按年增4%，主要受惠於《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻，國際市場遊戲收入增長19%至127億元；本土市場遊戲收入為318億元。

此外，第二季網絡廣告業務250.03億元，按年增34%，反映視頻號廣告的強勁需求、機器學習廣告平台改善，以及去年同期的低基數效應，期內視頻號廣告收入超過30億元。集團金融科技及企業服務收入486.35億元，按年增15%，主要受惠於線下線上商業支付活動增加，企業服務收入有所改善，達低雙位數按年增長，以及視頻號直播帶貨交易產生的收入以及雲服務的輕微增長。

騰訊今日績前股價受壓，收市報328.8元，跌1.14%。

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