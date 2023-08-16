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經濟日報執董史秀美 悉數減持

股權披露顯示，經濟日報集團（0423）執行董事史秀美於8月11及14日，分別以均價1.0954元及1.0334元，減持7.8萬股及29.2萬股，完成後不再持有該股。套現38.7萬元。

 

 

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