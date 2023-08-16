文章日期：2023年8月16日 17:31
碧桂園繼月初未能支付境外債息後，集團於內地交易所公布，「19 碧地 03」、「20 碧地 03」、「20 碧地 04」、「16 騰越 02」四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性，為保障債券持有人權益，公司將嚴格按照相關債券文件約定落實償債保障措施。
四隻境內公司債券將自8月18日起按照有關規定轉讓並繼續停牌。
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