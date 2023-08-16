羅兵咸永道今日宣布《期待與忐忑：職場人的真實心聲》2023全球職場調研香港報告。調查顯示，混合工作模式和人工智能是香港勞動力的未來發展方向。可遠程工作的受訪人士當中，76%的香港員工採用混合工作模式，遠高於亞太地區的59%及全球的54%。香港員工亦預計人工智能對他們的工作產生大量正面影響，其中有40%受訪者認為人工智能能有效提升自己的工作效率，30%認為人工智能可以給予機會自己學習新技能。
羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，疫情後不同職位相繼採用混合工作模式，僱主發現此模式有效提升工作效率和員工生產力。加上營運方式更加數碼化，可增加靈活性和改善工作與生活的平衡，並鼓勵企業領導者和僱主嘗試不同工作模式以支持工作場所的靈活性，以及利用和授權人工智能的使用，從而增加技能提升的機會。
然而，與亞太地區和全球相比，香港員工對工作的滿意程度和包容性水平仍然較低。39%的香港員工表示對自己的工作感到滿意，按年微增3%，但仍然低於亞太區的57%和全球的56%。30%的香港員工表示對工作感到滿足，按年增加2%，相比亞太地區的46%和全球的42%。報告指，薪酬觀念、工作場所包容性和公平性、互相尊重和認可等方面的挑戰反映了香港員工的滿意度和包容性。
上述調查訪問了約5.4萬名來自46個國家和地區的僱員，報告主要概述1,000名位於香港的僱員受訪者，工種涵蓋全職、兼職、合同和目前失業的僱員，行業包括工業製造和汽車、消費市場、政府公共服務等。
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