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銀債今年接獲32.38萬份有效申請 每人最多穩獲22手

政府公布今年銀色債券的認購及配發最終結果，今年銀債最終發行額為550億元，略高於500億元目標發行額。今年銀債接獲32.38萬份有效申請，其中20.25萬名認購22手以下的申請者，將獲全數配發，餘下12.13萬名申請者將進行抽籤，其中9萬名可獲配發23手債券。今年最終發行額高於去年的450億元，今年投資者穩獲配發銀債手數，較去年的20手多2手。

政府公布，根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，認購期內政府共收到32.38萬份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億元。銀債將於2023年8月18日（本周五）發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，今批銀色債券的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。是次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠。當局會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

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