歐冠昇指出，港府在疫情期間上調印花稅以平衡稅收，不過ETF獲豁免印花稅，有關成交錄得不錯的增長，衍生品市場亦有類似增長。

被問及新股市場持續疲弱，歐冠昇稱，目前已有110間公司遞表，加上新推出的特專科技上市機制，有望吸引更多公司來港上市。他期望下半年息口下降，以及內地政策支持，會為IPO帶來機遇，但難預測何時會扭轉。他續指，國際市場的IPO亦遇到很大的挑戰，上半年全球新股上市的數量下跌3成。

至於港股通收入有所下跌，港交所首席財務總監劉碧茵稱，有關收入仍整體收入10%，下降主要原因為人民幣貶值，以及交易徵費減少。

此外，港交所近年不時外訪，歐冠昇稱，現已與其他交易所簽訂合作備忘錄，又指東南亞地區攞有龐大機遇，期望港交所可成為連接中西方的平台。

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