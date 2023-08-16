moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

保監局委顧問支援泰禾人壽 為保監局歷來首次

保監局公布，根據《保險業條例》賦予權力，委任羅兵咸永道的韋艾理（Peter Whalley）以及Peter Greaves作為顧問，為泰禾人壽在包括資產和財產管理、投資策略及向保單持有人派發分紅等若干特定範疇提供支援。是次為保監局及其前身保監處，首次引用相關權力向壽險公司指派顧問。

保監局發言人表示，委任顧問是加強泰禾人壽內部管控和企業管治的進一步措施，令保單持有人獲得更佳保障。措施不會影響該公司的日常運作，其有效保單的條款和細則亦不會改變。

韋艾理表示，保監局委任顧問是具建設性和遠見的措施，旨在保障保單持有人的利益。由委任生效起，顧問會與泰禾人壽和保監局保持坦誠溝通，以提供支援和提升該公司對監管事宜的警覺性。

據羅兵咸永道資料，韋艾理為該行合夥人，專長於審計及保險，曾被委任為星輝保險共同清盤人，而Peter Greaves則是亞太區重組和償債能力不足的業務領導。

泰禾人壽為內房企業泰禾投資子公司，前身為大新人壽，於2017年元以106億元收購。不過隨着母公司出現財困消息，泰禾投資在2020年曾傳出考慮以10億美元賣盤，翌年市傳賣盤告吹後，傳被保監局禁止經營新業務，而大新銀行（2356）亦在去年中止與泰禾人壽的分銷協議。

泰禾人壽發表聲明，指該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務。客戶保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。此外，公司財務狀況穩健，且有足夠資金及流動資產。該行會繼續根據保監局及百慕達監管機構的要求營運，並會一如既往地以保障保單持有人的利益為首要任務，以專業態度服務所有客戶。

其他報道

經濟日報執董史秀美 悉數減持

平安人壽減持碧桂園至4.99%

耐世特中期轉盈 賺3399萬美元 不派息

平安人壽減持碧桂園至4.99%

騰訊第二季經調整純利375億人幣 按年升33%勝預期

匯豐大灣區可持續發展信貸基金規模加碼至90億美元

【有片：淘寶圖】效法索羅斯買美企業債ETF--LQD

恒指收市跌251點 4日累跌918點 資金再炒盈富 南水連續8日淨賣出

恒隆地產：與環保初創及非牟利團體展開辦公室資源利用及再用

諾輝健康回應沽空報告：指控為公然造假

內地據報要求基金避免淨沽出股票

恒大回應許家印離婚傳聞：不清楚 沒有消息 許家印曾表示欠丁玉梅太多

銀娛「澳門銀河」新酒店萊佛士今試業 年底開幕

遠洋將開債權人會修改債息付息日 若通過將豁免違約