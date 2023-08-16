保監局發言人表示，委任顧問是加強泰禾人壽內部管控和企業管治的進一步措施，令保單持有人獲得更佳保障。措施不會影響該公司的日常運作，其有效保單的條款和細則亦不會改變。

韋艾理表示，保監局委任顧問是具建設性和遠見的措施，旨在保障保單持有人的利益。由委任生效起，顧問會與泰禾人壽和保監局保持坦誠溝通，以提供支援和提升該公司對監管事宜的警覺性。

據羅兵咸永道資料，韋艾理為該行合夥人，專長於審計及保險，曾被委任為星輝保險共同清盤人，而Peter Greaves則是亞太區重組和償債能力不足的業務領導。

泰禾人壽為內房企業泰禾投資子公司，前身為大新人壽，於2017年元以106億元收購。不過隨着母公司出現財困消息，泰禾投資在2020年曾傳出考慮以10億美元賣盤，翌年市傳賣盤告吹後，傳被保監局禁止經營新業務，而大新銀行（2356）亦在去年中止與泰禾人壽的分銷協議。

泰禾人壽發表聲明，指該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務。客戶保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。此外，公司財務狀況穩健，且有足夠資金及流動資產。該行會繼續根據保監局及百慕達監管機構的要求營運，並會一如既往地以保障保單持有人的利益為首要任務，以專業態度服務所有客戶。

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