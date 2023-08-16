京東集團（9618）公布截至6月底止3個月及6個月中期業績，其中第二季歸屬於公司普通股股東的淨利潤升50%至66億元人民幣（下同），非美國通用會計準則下歸屬於公司普通股股東的淨利潤則升32%至86億元。中期業績方面，歸屬於公司普通股股東的淨利潤升8.3倍至128億元，非美國通用會計準則下歸屬於公司普通股股東的淨利潤則升53%至161億元。
京東集團首席財務官單甦表示，第二季集團在收入和利潤率方面都取得了超預期的表現，其中零售業務方面，在京東供應鏈優勢和高質量服務能力的推動下，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，未來集團將進一步優化業務模式，並保持投入助力京東集團可持續增長。
京東集團首席執行官許冉表示，第二季得益於持續優化的業務結構，以及領先的供應鏈能力，京東取得穩健的財務和經營表現，季內第三方商家數量更增加超過一倍，並達到歷史新高。
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