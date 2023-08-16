京東集團首席財務官單甦表示，第二季集團在收入和利潤率方面都取得了超預期的表現，其中零售業務方面，在京東供應鏈優勢和高質量服務能力的推動下，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，未來集團將進一步優化業務模式，並保持投入助力京東集團可持續增長。

京東集團首席執行官許冉表示，第二季得益於持續優化的業務結構，以及領先的供應鏈能力，京東取得穩健的財務和經營表現，季內第三方商家數量更增加超過一倍，並達到歷史新高。

其他報道

保監局委顧問支援泰禾人壽 為保監局歷來首次

京東物流第二季轉賺3.5億人幣 上半年虧損收窄至6.4億

港交所：調整股票印花稅需由政府決定 非其可控範圍

標普：倘碧桂園寬限期內無支付息票 會觸發交叉違約

銀債今年接獲32.38萬份有效申請 每人最多穩獲22手

羅兵咸永道：76%香港員工採用混合工作模式 遠超亞太區59%

碧桂園：四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性 將嚴格落實償債保障措施

經濟日報執董史秀美 悉數減持

平安人壽減持碧桂園至4.99%

耐世特中期轉盈 賺3399萬美元 不派息

平安人壽減持碧桂園至4.99%

騰訊第二季經調整純利375億人幣 按年升33%勝預期

匯豐大灣區可持續發展信貸基金規模加碼至90億美元

【有片：淘寶圖】效法索羅斯買美企業債ETF--LQD

恒指收市跌251點 4日累跌918點 資金再炒盈富 南水連續8日淨賣出

恒隆地產：與環保初創及非牟利團體展開辦公室資源利用及再用

諾輝健康回應沽空報告：指控為公然造假

內地據報要求基金避免淨沽出股票

恒大回應許家印離婚傳聞：不清楚 沒有消息 許家印曾表示欠丁玉梅太多

銀娛「澳門銀河」新酒店萊佛士今試業 年底開幕

遠洋將開債權人會修改債息付息日 若通過將豁免違約

《紐約時報》禁止將新聞報道用於AI開發