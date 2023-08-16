金融壹賬通（6638）公布截至今年6月底止中期業績，收入按年跌11.8%至18.99億元（人民幣，下同），股東應佔虧損由去年同期的5.62億元收窄至1.9億元。每股虧損淨額為0.17元，不派中期息。
期內第三方客戶收入按年跌7%至6.37億元，截至6月底的毛利率為36.7%，而2022年同期為35.3%；上半年非國際財務報告準則毛利率為39.8%，而2022年同期為39.4%。
上半年經營虧損從2022年同期的6.32億元收窄至1.92億元。
至於香港的虛擬銀行平安壹賬通，今年上半年總收入按年增長45.2%至6600萬元，客戶貸款和墊款規模增6.5%至18億港元。利息及佣金收入由2022年同期的4570萬元增加至截至6640萬元，主要由於客戶需求快速增長。
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