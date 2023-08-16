期內毛利率為58.8%，按年升3.1個百分點。經調整淨收入1.7億元，增長1倍，經調整 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）錄3.34億元，升70.9%。

新秀麗表示，期內集團所有地區銷售淨額復甦顯著加速，尤其是亞洲市場。上半年亞洲的銷售淨額增長86.7%，乃受到中國於年初取消新冠肺炎相關限制後國內旅遊復蘇，導致銷售淨額增長99.6%所推動，而亞洲其他地區的銷售淨額則按年增長83.7%。同時，北美洲、歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別按年增長25.3%、30.3%及26.5%。

與2019年上半年相比，新季麗今年上半年的銷售淨額增加16.2%，與 2022年下半年相比顯著改善，當時銷售淨額與2019年同期相比下降0.8%。

今年上半年集團所有地區的銷售淨額均超越了2019新冠病毒疫症前的水平。亞洲於 2023年上半年的銷售淨額與2019年同期相比增加18%，而中國於2023年上半年的銷售淨額則較2019年上半年略為下降0.1%。這表現與2022年下半年相比大幅改善，當時中國及亞洲其他地區的銷售淨額與2019年下半年相比分別下降44.2%（1）及4.5%（1）。

同時，與2019年同期相比，今年上半年，北美洲、 歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別增長1.3%、26.6%及69%。

新秀麗又指出，上半年毛利率上升，主要由於所有地區的毛利率均按年增長，同時毛利率最高的亞洲地區在銷售淨額中的佔比增加。毛利率增長亦受惠於Tumi品牌在總銷售淨額中的比例上升、渠道銷售淨額組合變化及促銷活動整體減少。

鑒於銷售淨額持續復甦及盈利能力顯著上升，新秀麗擬根據其股息及分派政策於 2024年恢復年度現金分派。

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