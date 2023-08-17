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暗示或續加息 美10年債息近10個月高 道指跌180點

美債息上升，10年期債息創近10個月高，債息倒掛收窄，美股向下。聯儲局7月政策會議紀要顯示，多數與會者仍然認為通脹存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策，聯儲局內部研究人員撤銷對經濟將在年底前溫和衰退的預測，但預計失業率會小幅上升。會議紀要引發交易員對繼續升息的擔憂。Meta、亞馬遜、Tesla等大型科技股走弱。

道瓊斯工業平均指數收跌180點，跌幅0.52%，報34765點。標普500指數收跌33點，跌幅0.76%，報4404點。納斯達克綜合指數收跌156點，或1.15%，報13474點。

聯合健康跌0.62%，報503.56美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累20點，而Travelers Cos升1.16%，報165.37元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報176.57元，跌0.49%，谷歌母公司Alphabet收市報128.7元，跌0.83%，亞馬遜收市報135.07元，跌1.88%，Facebook收市報294.29元，跌2.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報455點。德國DAX指數收漲0.15%，報15789點；法國CAC 40指數跌0.11%，報7260點；英國富時100指數收跌0.45%，報7356點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.65%，報6809點。

美國2年期債息曾升最多0.69%，高見4.9865厘，收報4.9652厘，是8月14日後收市高。

美國10年期債息曾升最多1.54%，高見4.276厘，是2022年10月24日4.2889厘後最高。收市報4.2504厘，是2008年6月16日後收市新高，當日報4.2666厘。連升5日，累計升0.2423厘，對上一次連升5日是7月7日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月18日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至70.847基點，是8月11日70.8基點後最窄。收市報71.904基點，是8月7日後收市最窄，當日報67.975基點。連續兩日收窄，累計6.287基點，對上一次連升2日是7月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至117.501基點，是3月29日115.717基點後最窄。收市報120.589基點，是3月28日後收市最窄，當日報117.832基點。連續5日收窄，累計23.566基點，對上一次連升5日是2022年4月11日。

道指曾跌最多0.54%，低見34757.37點，是7月18日34530.61點後最低。收市報34765.74點，是7月17日後收市新低，當日報34585.35點。連跌2日，累計跌541.89點，對上一次連跌2日是8月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月9日。

標指曾跌最多0.77%，低見4403.55點，是7月10日4389.92點後最低。收市報4404.33點，是7月7日後收市新低，當日報4398.95點。連跌2日，累計跌85.39點，對上一次連跌2日是8月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月10日。

納指曾跌最多1.16%，低見13473.03點，是6月27日13366.97點後最低。收市報13474.63點，是6月26日後收市新低，當日報13335.78點。連跌2日，累計跌313.7點，對上一次連跌2日是8月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月9日。

 

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