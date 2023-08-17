個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.29%，折合報318元；阿里巴巴（9988）跌2.26%，折合報87.23元；美團（3690）跌2.56%，折合報129.01元；匯控（0005）跌0.76%，折合報59.5元；建行（0939）跌1.36%，折合報4.06元。

道期現跌0.02%；標期現跌0.1%；納期現跌0.15%。日本東證指數現跌0.6%；韓國KOSPI指數現跌1.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.06%。

VIX指數隔晚升1.94%或0.32點，報16.78點。

紐油現跌0.49%或0.39美元，報78.99美元；布油現跌0.43%或0.35美元，報83.09美元；金價現升0.05%或0.95美元，報1892.76美元；LME 銅期貨隔晚跌0.39%或32.5美元，報8167美元。美國10年期債息現升0.37%或0.0158厘，報4.2662厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中海油（0883）、銀河娛樂（0027）、聯想（0992）、嗶哩嗶哩（9626）、中銀航空租賃（2588）、順豐房託（2191）、福耀玻璃（3606）、勝獅貨櫃（0716）、SOHO中國（0410）、載通（0062）、永利澳門（1128）、易鑫集團（2858）等。

恒大（3333）子公司涉嫌信息披露違法違規，觸發中證監調查。

電視廣播（0511）（TVB）獲基匯資本董事長吳繼煒認購1.56億元可換股債。

新秀麗（1910）上半年多賺1.7倍，擬明年恢復派息。

京東健康（6618）上半年多賺6倍至15.6億人幣，不派中期息。

南方航空（1055）上月旅客周轉量升75%。

金融壹賬通（6638）中期虧損收窄至1.9億人幣，虛銀平安壹賬通收入增45%。

京東集團（9618）第二季淨利潤升50%至66億人幣，上半年多賺8.3倍。

京東物流（2618）第二季轉賺3.5億人幣，上半年虧損收窄至6.4億。

港交所（0388）：調整股票印花稅需由政府決定，非其可控範圍。

標普：倘碧桂園（2007）寬限期內無支付息票，會觸發交叉違約。碧桂園：四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性，將嚴格落實償債保障措施。平安人壽減持碧桂園至4.99%。

經濟日報（0423）執董史秀美，悉數減持。

耐世特（1316）中期轉盈，賺3399萬美元，不派息。

騰訊（0700）第二季經調整純利375億人幣，按年升33%勝預期。

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