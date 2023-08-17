恒指今早低開306點或1.68%，報18023點，是2022年11月29日17536.45點後最低，較1月份高位22700點，累跌20.6%大市成交金額25億元；國指今早低開108點或1.74%，報6164點。恒生科技指數開市報4049點，跌1.86%。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為2.97%，下跌為9.22%，無升跌為87.8%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。農夫山泉（9633）、潤地（1109）、潤地（1109）貢獻恒指較多。
藍籌1隻升，71隻下跌，8隻無升跌。農夫山泉（9633）升0.35%，報43.2元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3.7%，報135.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報31.85元，升1.11%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報88元，跌4.35%。
恒指續低於主要平均線，20天線(19233.25點)跌穿250天線(19262.57點)。科指10天線(4295.88點)跌穿20天線(4312.29點)，指數跌穿100天線(4056.79點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）開市報12.5元，跌0.95%。銀河娛樂（0027）開市報52元，跌1.33%。聯想（0992）開市報7.78元，跌1.64%。嗶哩嗶哩（9626）開市報120.5元，跌2.19%。中銀航空租賃（2588）開市報61.15元，跌0.57%。順豐房託（2191）無成交，報2.74元。福耀玻璃（3606）開市報34.15元，跌0.29%。勝獅貨櫃（0716）開市報0.6元，無升跌。SOHO中國（0410）無成交，報1.16元。載通（0062）無成交，報10.36元。永利澳門（1128）開市報7.21元，跌1.37%。易鑫集團（2858）開市報0.81元，升1.25%。
恒大（3333）子公司涉嫌信息披露違法違規，觸發中證監調查。停牌。
電視廣播（0511）（TVB）獲基匯資本董事長吳繼煒認購1.56億元可換股債。開市報4.2元，升0.72%。
新秀麗（1910）上半年多賺1.7倍，擬明年恢復派息。開市報23.9元，跌1.24%。
京東健康（6618）上半年多賺6倍至15.6億人幣，不派中期息。開市報50元，跌1.09%。
南方航空（1055）上月旅客周轉量升75%。開市報4.35元，跌1.58%。
金融壹賬通（6638）中期虧損收窄至1.9億人幣，虛銀平安壹賬通收入增45%。無成交，報0.89元。
京東集團（9618）第二季淨利潤升50%至66億人幣，上半年多賺8.3倍。開市報135.4元，跌3.7%。
京東物流（2618）第二季轉賺3.5億人幣，上半年虧損收窄至6.4億。開市報11.44元，升0.35%。
港交所（0388）：調整股票印花稅需由政府決定，非其可控範圍。開市報293.6元，跌2%。
標普：倘碧桂園（2007）寬限期內無支付息票，會觸發交叉違約。碧桂園：四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性，將嚴格落實償債保障措施。平安人壽減持碧桂園至4.99%。開市報0.81元，跌2.41%。
經濟日報（0423）執董史秀美，悉數減持。無成交，報1.08元。
耐世特（1316）中期轉盈，賺3399萬美元，不派息。開市報5.2元，無升跌。
騰訊（0700）第二季經調整純利375億人幣，按年升33%勝預期。開市報320.6元，跌2.49%。
破頂股包括，中糧包裝（0906）創52周高，見5.2元，開市報5.2元，無升跌；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；長城天下（2948）無成交，報0.3元；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。
1隻股份創上市新低，包括天齊鋰業（9696）低見44.95元，開市報44.95元，跌0.22%。
28隻股份創52周低，其中十隻包括，壹傳媒（0282）無成交，報#N/A N/A元；中銀香港（2388）低見21.55元，開市報21.55元，跌1.82%；萬洲（0288）低見3.93元，開市報3.93元，跌0.25%；煤氣（0003）低見5.95元，開市報5.95元，跌0.83%；建行（0939）低見4.08元，開市報4.08元，跌0.97%；信義光能（0968）低見6.77元，開市報6.77元，跌2.45%；龍源電力（0916）低見6.37元，開市報6.37元，跌1.7%；建滔集團（0148）低見18元，開市報18元，跌3.02%；萬洲國際（0288）低見3.93元，開市報3.93元，跌0.25%；大眾金融控股（0626）低見1.87元，開市報1.87元，跌0.53%。
異動股
上升異動股，包括，上美股份（2145）開市報25元，升14.68%；ＷＴ集團（8422）開市報0.079元，升12.86%；環球實業科技（1026）開市報0.096元，升11.63%；電訊首科（3997）開市報0.49元，升11.36%；泰錦控股（8321）開市報0.231元，升10%；粉筆（2469）開市報4.28元，升7.81%；綠新親水膠體（1084）開市報1元，升6.38%；南方通信（1617）開市報0.119元，升6.25%；捷利交易寶（8017）開市報0.36元，升5.88%；聯邦制藥（3933）開市報6.46元，升4.53%；周黑鴨（1458）開市報3元，升4.17%。
下跌異動股，包括，亞洲雜貨（8413）開市報0.122元，跌6.15%；贛鋒鋰業（1772）見52周低40.4元，開市報40.4元，跌5.28%；建滔積層板（1888）開市報6.58元，跌5.05%；世紀集團國際（2113）開市報0.076元，跌5%；恒大汽車（0708）開市報1.38元，跌4.83%；蔚來（9866）開市報88元，跌4.35%；中視金橋（0623）開市報0.9元，跌4.26%；澳獅環球（1540）開市報0.355元，跌4.05%。
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