恒指今早低開306點或1.68%，報18023點，是2022年11月29日17536.45點後最低，較1月份高位22700點，累跌20.6%大市成交金額25億元；國指今早低開108點或1.74%，報6164點。恒生科技指數開市報4049點，跌1.86%。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為2.97%，下跌為9.22%，無升跌為87.8%。