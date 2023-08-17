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人民幣貶穿7.3 見9個月最弱

今早人民幣中間價隨市場匯率走弱，報7.2076元，較市場預測均值偏強918點，為連續第36個交易日顯著偏強，並為2022年10月20日以來最大偏強幅度。中間價發布之後，離岸、在岸人民幣均貶穿7.3關口。

離岸人民幣曾貶值最多0.18%，貶值至7.3497元，是2022年11月3日7.3535元後最弱。現報7.3378元，貶值0.02%。連續貶值6日，累計貶值0.1085元，對上一次連續貶值6日是2月17日。

在岸人民幣曾貶值最多0.21%，貶值至7.3138元，是2022年11月3日7.3215元後最弱。現報7.3138元，貶值0.21%。連續貶值6日，累計貶值0.1035元，對上一次連續貶值6日是2月17日。

人民日報稱，本輪人民幣匯率變化是內外因共同作用的結果。申萬宏源宏觀分析稱，雖然最近人民幣兌美元貶值，但這主要來源於美元指數的快速上行，而非人民幣單邊走弱。

報道引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，美元反彈，對人民幣匯率構成一定擾動，人民幣對一籃子貨幣匯率是升值的。

此外，報道指，在15日MLF(中期借貸便利)利率和逆回購利率下調以及近期經濟數據等因素的影響下，人民幣匯率跌至年內新低。

報道引述中信証券指出，利率下調可能導致中美利差倒挂程度加深，進而引發部分外資流出，增加人民幣貶值壓力。不過，如果降息等政策能推動經濟企穩，則匯率自然會企穩回升。

 

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