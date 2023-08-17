moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌8.01點子至4.63083%，是6月14日後最低，當日報4.5869%。對上一次連跌3日是8月11日，當日拆息報4.72161%。

港元現報7.8319元貶值6點子，曾貶值最多20點子，報7.8333元，亦曾升值最多25點子，報7.8288元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌17點子至3.20964%；1星期HIBOR跌6.43點子至4.02131%；2星期HIBOR跌5.79點子至4.27685%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.82點子至5.01816%；6個月期HIBOR跌2.76點子至5.17691%；12個月期HIBOR跌4.86點子至5.35839%。

美元指數現報103.545升值0.114點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42824%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6659%，終止單日收窄，利差是2023年8月11日後最闊，當日差距為-0.7033%。

對上一次終止單日收窄，是2023年8月09日，當日利差報-0.5179%。

其他報道

中植據報已聘請畢馬威進行審計 擬重組債務並出售資產

領展CEO解畫︱王國龍：減持出於個人財務需要 相信非一人之力可影響股價

附連結︱國泰今午2時開售10萬張優惠機票 提供34航點 涉東京、首爾及台北等

人民幣貶穿7.3 見9個月最弱

李強呼籲擴大內需 擴消費 承諾實現全年經濟目標

基於安全疑慮 紐約市禁政府設備使用TikTok

滬深三大指數低開 人行淨投放1630億人幣

恒指低開306點 較1月高位低20.6% 見9個月低 科指跌1.8% 京東跌3.7%

港股ADR跌290點 夜期低水265點 中海油、銀娛、聯想等業績

聯儲局7月紀要暗示或需進一步收緊貨幣政策

暗示或續加息 美10年債息近10個月高 道指跌180點

北水增持碧桂園 減持國美