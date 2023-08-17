港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌8.01點子至4.63083%，是6月14日後最低，當日報4.5869%。對上一次連跌3日是8月11日，當日拆息報4.72161%。
港元現報7.8319元貶值6點子，曾貶值最多20點子，報7.8333元，亦曾升值最多25點子，報7.8288元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌17點子至3.20964%；1星期HIBOR跌6.43點子至4.02131%；2星期HIBOR跌5.79點子至4.27685%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.82點子至5.01816%；6個月期HIBOR跌2.76點子至5.17691%；12個月期HIBOR跌4.86點子至5.35839%。
美元指數現報103.545升值0.114點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42824%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6659%，終止單日收窄，利差是2023年8月11日後最闊，當日差距為-0.7033%。
對上一次終止單日收窄，是2023年8月09日，當日利差報-0.5179%。
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