香港麥當勞為太和餐廳由內至外，注入超過20項綠色元素，並將多項節能減廢技術應用於設計及營運之中。在營運方面，與領展簽訂綠色租約，包括承諾共享可持續發展相關數據、訂下環保低碳裝修及營運指引，以至其他綠色運營措施；在循環再用方面，與環保初創社企香港木庫合作，選用了因颱風吹襲而倒塌、或因老化而需砍伐的大埔區原生木材建成外牆。而室內裝修及枱櫈採用循環再用物料；在節能方面，亦與中電合作於餐廳頂層安裝太陽能發電系統，並透過大量應用智能裝置，監察能源使用情況，鼓勵員工和大眾實踐綠色生活。公司預計可每年減少848.22公噸二氧化碳當量（相當於種植約 36,879 棵五米高樹木）及節省 98.7 萬千瓦特小時用電。

另外，太和餐廳特別增設多項全新親子設施，包括親子充電單車座位、環保教育角，餐廳後方更加入Baby Shark打卡位，結合玩樂與學習，增強下一代的環保意識。由8月17日（星期四）起，麥當勞派對亦將推出全新 Baby Shark 環保主題，讓小朋友度過別具意義的派對時刻。

麥當勞再度邀請郭富城擔任環保大使，與Baby Shark攜手合作，拍攝全新一輯充滿教育意義和趣味性的環保宣傳短片，向下一代推廣綠色生活。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「希望藉著跨界合作，與十分重視環保的機構夥伴，包括領展、中電與香港木庫等，共同為節能減碳出一分力，同時亦透過開心樂園餐環保圖書及親子填色遊戲系列，繼續鼓勵和教育下一代愛護 環境，齊心為地球『減碳、減排、減塑，麥麥行多步』。」

領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁王國龍表示：「 在未來日子，領展希望與麥當勞一起共同推動更多可持續發展項目，為社區和地球作出更大貢獻。我們亦相信，麥當勞的舉措將鼓勵更多商戶仿效，並且推動更多可持續發展計劃。」

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