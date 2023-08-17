恒指今早低開306點，高位升3點，低位跌428點，高低波幅432點。金融、衛生保健、地產、實業股推低大市。上升股份比例為21.42%，下跌為30.45%，無升跌為48.12%。

恒指半日跌21點或0.12%，報18308點，大市成交金額619億元；國指升15點或0.24%，報6288點。恒生科技指數收報4164點，升0.93%。

藍籌股成交金額285.42億元，佔大市成交46.1%；科指成份股成交金額155.74億元，佔大市成交25.15%；國指成份股成交金額234.03億元，佔大市成交37.8%。

24隻雙櫃台股，總成交1.32億元人民幣，相當於約1.4億港元，佔大市成交的0.23%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.94%，至101.52億元，佔大市成交16.37%。牛熊證成交金額31.11億元，減少37%；窩輪成交金額70.4億元，增加17.9%。

匯控（0005）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，50隻下跌，4隻無升跌。李寧（2331）升4.82%，收報41.3元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌3.96%，收報48.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報65.9元，升5.36%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報48.55元，跌3.96%。

恒指20天線(19247.5點)跌穿250天線(19263.71點)。科指10天線(4307.41點)跌穿20天線(4318.05點)，指數升穿50天線(4143.25點)，早段曾跌穿100天線(4057.95點)。

北水南下合計淨流入37.01億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出11.09億元人民幣，較上日減少76.09%，連續第9日流出，累計流出457.65億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.34%，是8月14日後最大跌幅。低見17900.77點，是2022年11月29日17536.45點後最低。連跌5日，累計跌940.2點，對上一次連跌5日是6月26日。

科指曾跌最多2.48%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.5%。低見4023.75點，是7月24日3989.34點後最低。

國指曾跌最多2.23%，是8月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.14%。低見6133.21點，是5月31日6084.02點後最低。

個股表現

領展（0823）CEO解畫︱王國龍：減持出於個人財務需要 相信非一人之力可影響股價。收報39.25元，升0.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報12.66元，升0.32%。銀河娛樂（0027）收報52.7元，無升跌。聯想（0992）收報7.84元，跌0.88%。嗶哩嗶哩（9626）收報125.2元，升1.62%。中銀航空租賃（2588）收報61.15元，跌0.57%。順豐房託（2191）收報2.73元，跌0.36%。福耀玻璃（3606）收報34.65元，升1.17%。勝獅貨櫃（0716）收報0.61元，升1.67%。SOHO中國（0410）收報1.17元，升0.86%。載通（0062）收報10.28元，跌0.77%。永利澳門（1128）收報7.23元，跌1.09%。易鑫集團（2858）收報0.79元，跌1.25%。

恒大（3333）子公司涉嫌信息披露違法違規，觸發中證監調查。停牌。

電視廣播（0511）（TVB）獲基匯資本董事長吳繼煒認購1.56億元可換股債。收報4.17元，無升跌。

新秀麗（1910）上半年多賺1.7倍，擬明年恢復派息。創52周高，見25.9元，收報25.9元，升7.02%。

京東健康（6618）上半年多賺6倍至15.6億人幣，不派中期息。收報48.55元，跌3.96%。

南方航空（1055）上月旅客周轉量升75%。收報4.44元，升0.45%。

金融壹賬通（6638）中期虧損收窄至1.9億人幣，虛銀平安壹賬通收入增45%。收報0.89元，無升跌。

京東集團（9618）第二季淨利潤升50%至66億人幣，上半年多賺8.3倍。收報138.8元，跌1.28%。

京東物流（2618）第二季轉賺3.5億人幣，上半年虧損收窄至6.4億。收報11.28元，跌1.05%。

港交所（0388）：調整股票印花稅需由政府決定，非其可控範圍。收報296元，跌1.2%。

標普：倘碧桂園（2007）寬限期內無支付息票，會觸發交叉違約。碧桂園：四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性，將嚴格落實償債保障措施。平安人壽減持碧桂園至4.99%。收報0.8元，跌3.61%。

經濟日報（0423）執董史秀美，悉數減持。收報1.07元，跌0.93%。

耐世特（1316）中期轉盈，賺3399萬美元，不派息。收報4.94元，跌5%。

騰訊（0700）第二季經調整純利375億人幣，按年升33%勝預期。收報333.8元，升1.52%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1081.5元，收報1081.5元，升0.01%；藥師幫（9885）創上市新高，見61.5元，收報58.85元，跌0.84%；Keep（3650）創上市新高，見38.65元，收報37.7元，升0.67%；新秀麗（1910）創52周高，見25.9元，收報25.9元，升7.02%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.55元，收報2.52元，跌0.79%；域能控股（0442）創52周高，見1.55元，收報1.53元，升28.57%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.27元，收報5.27元，升1.35%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.24元，收報0.227元，跌4.62%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.76元，收報0.73元，無升跌；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.6元，收報0.57元，升20%。

破底股方面

48隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；雅生活服務（3319）低見4.15元，收報4.18元，跌4.35%；恒大物業（6666）低見0.65元，收報0.67元，跌2.9%；世茂集團（0813）低見0.74元，收報0.76元，跌2.56%；雅居樂（3383）低見0.85元，收報0.88元，跌1.12%；鳳凰衞視（2008）低見0.24元，收報0.241元，跌1.63%；康特隆（1912）低見0.047元，收報0.047元，跌6%；縱橫遊（8069）低見0.086元，收報0.089元，跌11%；原生態牧業（1431）低見0.13元，收報0.13元，跌3.7%；優然牧業（9858）低見1.45元，收報1.47元，跌0.68%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.4元，收報0.405元，無升跌；舜宇（2382）低見64.6元，收報66.9元，升0.07%；廣汽集團（2238）低見4.15元，收報4.3元，升1.18%；卓悅控股（0653）低見0.065元，收報0.071元，升2.9%；希慎（0014）低見16.6元，收報16.98元，升0.24%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；恒安（1044）低見28.55元，收報29.4元，跌1.18%；恒生（0011）低見101元，收報102.1元，跌0.97%；工行（1398）低見3.36元，收報3.39元，跌0.88%；中銀香港（2388）低見21.05元，收報21.45元，跌2.28%。

異動股

上升異動股，包括，百德國際（2668）收報0.087元，升45%；ＷＴ集團（8422）收報0.099元，升41.43%；環球實業科技（1026）收報0.119元，升38.37%；域能控股（0442）創52周高，見1.55元，收報1.53元，升28.57%；十方控股（1831）收報0.138元，升22.12%；華聯國際（0969）收報0.17元，升21.43%；普華和順（1358）收報0.66元，升20%；盛洋投資（0174）收報0.34元，升15.25%；金威醫療（8143）收報0.046元，升15%；奇士達（6918）收報1.09元，升14.74%。

下跌異動股，包括，朗華國際集團（8026）收報0.305元，跌44.55%；PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.13元，收報0.136元，跌24.44%；星光文化（1159）收報0.305元，跌21.79%；中國華星（0485）創上市新低，見0.108元，收報0.108元，跌16.92%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.6元，跌16.67%；雙運控股（1706）收報0.099元，跌13.91%；俊盟國際（8062）收報0.211元，跌13.88%；威訊控股（1087）收報0.58元，跌13.43%；智美體育（1661）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌13.11%；京維集團（1195）收報0.021元，跌12.5%；滉達富控股（1348）收報0.057元，跌12.31%。

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