路述社引述交易員表示，國有銀行拋售美元，已成為減緩人民幣貶值新常態。國有大行的離岸分行，本周在倫敦和紐約交易時段也有出售美元。雖然國有銀行也代表自己進行交易或執行客戶的訂單，但當人民幣面臨壓力時，國有銀行通常會按照央行的要求行事。

事實上，在6月以來人民幣貶值加劇，已不時傳出國有大行入市沽美元支持人民幣匯價。

路透引述交易員表示，國有銀行在香港離岸市場減少人民幣貸款，收緊流動性限制人民幣跌幅，也是有效策略。不過有銀行家指出流動性緊縮並不嚴重，因為此舉會對債券市場情緒產生不利影響。

昨日隔夜人民幣香港銀行同業拆息（CNH HIBOR） 報3.5658厘，創一年新高，不過與2017年初市傳人行在離岸市場挾息保衛人民幣匯率時，一度高見120厘相距甚遠，而市場亦沒有如當時，接近用盡金管局的人民幣流動資金安排限額。今日隔夜人民幣香港銀行同業拆息報2.8083厘，較昨日下跌0.757厘。

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