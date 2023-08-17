聯儲局公布上月議息紀錄，多數與會者認為通脹有顯著升溫風險，需進一步收緊貨幣政，加上市場預期人民銀行下周一減息在即，離岸人民幣今早曾跌至7.3496，創去年11月以來新低。路透社引述消息指，本周中國國有大行在境內和境外市場抛售美元吸納人民幣，以減緩人民幣貶值的速度。
路述社引述交易員表示，國有銀行拋售美元，已成為減緩人民幣貶值新常態。國有大行的離岸分行，本周在倫敦和紐約交易時段也有出售美元。雖然國有銀行也代表自己進行交易或執行客戶的訂單，但當人民幣面臨壓力時，國有銀行通常會按照央行的要求行事。
事實上，在6月以來人民幣貶值加劇，已不時傳出國有大行入市沽美元支持人民幣匯價。
路透引述交易員表示，國有銀行在香港離岸市場減少人民幣貸款，收緊流動性限制人民幣跌幅，也是有效策略。不過有銀行家指出流動性緊縮並不嚴重，因為此舉會對債券市場情緒產生不利影響。
昨日隔夜人民幣香港銀行同業拆息（CNH HIBOR） 報3.5658厘，創一年新高，不過與2017年初市傳人行在離岸市場挾息保衛人民幣匯率時，一度高見120厘相距甚遠，而市場亦沒有如當時，接近用盡金管局的人民幣流動資金安排限額。今日隔夜人民幣香港銀行同業拆息報2.8083厘，較昨日下跌0.757厘。
其他報道
【有片：埋身擊】紐約期油進入向下調整階段 後市守穩後仍有望向上
銀娛中期轉賺29億元 派特別息0.2元 正籌備東京、曼谷及首爾開辦事處
領展CEO解畫︱王國龍：減持出於個人財務需要 相信非一人之力可影響股價
附連結︱國泰今午2時開售10萬張優惠機票 提供34航點 涉東京、首爾及台北等