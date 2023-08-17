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母企九置日前稱旅客人數拾級而下 海港城：暑期人流按年升4成 

九倉置業（1997）旗下商場海港城今日公布，暑期活動期間人流按年上升40%，回復至2018年疫情前逾9成水平，7月和8月每個周末人流更高達20萬人次。

海港城表示不斷強化商戶組合，首7個月有30多間零售商店及10多間餐廳食肆進駐，下半年將開設多間美容品牌的香港旗艦店及全新概念店，同時舉辦美妝主題活動，繼續推出不同推廣優惠和消費獎賞，期望進一步刺激人流及消費。

海港城又指，7月14日至9月3日舉辦的迪士尼100周年活動設置多個打卡場景，同時推出多個線上線下活動及開設期間限定店，規模比聖誕更大，更透過不同渠道在海外宣傳，特別是東南亞、日韓及台灣等短途旅客。

事實上，九置主席兼常務董事吳天海日前為業績解畫時直言，上季消費趨勢令人失望，香港整體入境旅客人數及零售表現於3、4月出現少許見頂迹象，其後每月拾級而下。此外，香港本地消費復常仍不清楚，例如港人北上或出遊到泰國、日本消費，亦會減少在港消費開支。

九置上周一（8月7日）公布中期業績，股價亦拾級而下，暫報32.8元，升0.77%，較績前（8月4日）收市價39元已大跌近16%，見去年11月以來新低。

 

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