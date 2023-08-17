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小老板紫菜本月18至20日免費派紫菜兼送泰國代言人ZeeNuNew相片

泰國零食品牌「小老板紫菜」宣布委任兆基貿易為新香港總代理，期望雙方合作可進一步提升「小老板紫菜」在香港的知名度，為品牌發展帶來新機遇。

作為頭炮活動，「小老板紫菜」將於美食博覽亮相，參展期為2023年8月17至21日，屆時小老板紫菜及兆基貿易將舉行簽約儀式，為雙方合作展開序幕。

為慶祝雙方首次合作，「小老板紫菜」亦將於8月18至20日期間，在各區免費派發紫菜供市民試食(詳見下表及圖2)，同時更放送全球代言人、泰國紅爆俊男CP——ZeeNuNew相片，限量1萬張。

免費派發紫菜及ZeeNuNew相片

日期：2023818日（星期五）

時間及地點：觀塘（巧明街）- 12:00PM3:00PM

日期：2023年8月19日（星期六）

時間及地點：旺角（西洋菜南街）- 12:00PM3:00PM ／ 旺角（朗豪坊外）- 4:00PM7:00PM

日期：2023820日（星期日）

時間及地點：銅鑼灣（記利佐治街）- 12:00PM3:00PM／ 尖沙咀（海防道）- 4:00PM7:00PM

 

 

 

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