作為頭炮活動，「小老板紫菜」將於美食博覽亮相，參展期為2023年8月17至21日，屆時小老板紫菜及兆基貿易將舉行簽約儀式，為雙方合作展開序幕。

為慶祝雙方首次合作，「小老板紫菜」亦將於8月18至20日期間，在各區免費派發紫菜供市民試食(詳見下表及圖2)，同時更放送全球代言人、泰國紅爆俊男CP——ZeeNuNew相片，限量1萬張。

免費派發紫菜及 ZeeNuNew 相片

日期： 2023 年 8 月 18 日（星期五）

時間及地點：觀塘（巧明街） - 12:00PM 至 3:00PM

日期：2023年8月19日（星期六）

時間及地點：旺角（西洋菜南街） - 12:00PM 至 3:00PM ／ 旺角（朗豪坊外） - 4:00PM 至 7:00PM

日期： 2023 年 8 月 20 日（星期日）

時間及地點：銅鑼灣（記利佐治街） - 12:00PM 至 3:00PM／ 尖沙咀（海防道） - 4:00PM 至 7:00PM

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