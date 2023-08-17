市場近期對內地經濟前景偏負面，更蒸發政治局會議以來升幅，今日有較多消息針對市場憂慮之處，例如中植據報已聘請畢馬威進行審計，擬重組債務並出售資產；中證監據報就發展資產管理業徵求意見，似回應政治局會議提出的「活躍資本市場，提振投資者信心」。此外，亦有針對外資的討論數據安全法會面，以及總理李強呼籲擴大內需、擴消費。

恒指今早低開306點，高位升69點，低位跌428點，高低波幅498點。金融、衛生保健、實業、公用事業股推低大市。上升股份比例為29.17%，下跌為32.92%，無升跌為37.9%。

恒指收市跌2點或0.01%，報18326點，大市成交金額1129億元，較上日增加15.31%，是8月4日1144.13億元成交後最多；國指升19點或0.31%，報6292點。恒生科技指數收報4158點，升0.78%。

藍籌股成交金額553.09億元，佔大市成交48.98%；科指成份股成交金額308.07億元，佔大市成交27.28%；國指成份股成交金額460.21億元，佔大市成交40.76%。

24隻雙櫃台股，總成交1.97億元人民幣，相當於約2.1億港元，佔大市成交的0.19%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.15%，至122.35億元，佔大市成交10.83%。牛熊證成交金額43.21億元，減少12.49%；窩輪成交金額79.14億元，增加32.53%。

匯控（0005）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，50隻下跌，4隻無升跌。潤啤（0291）升4.32%，收報47.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.23%，收報0.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報65.3元，升4.4%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.85元，跌7.09%。

恒指20天線(19248.43點)跌穿250天線(19263.78點)。科指10天線(4306.79點)跌穿20天線(4317.74點)。

北水南下合計淨流入99.38億元，終止單日流出，淨流入金額是7月19日164.77億元後最多。。南水北上合計淨流出15.19億元人民幣，較上日減少67.27%，連續第9日流出，累計流出461.75億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.34%，是8月14日後最大跌幅。低見17900.77點，是2022年11月29日17536.45點後最低。收市報18326.63點，是6月1日後收市新低，當日報18216.91點。連跌5日，累計跌921.63點，對上一次連跌5日是6月26日。

科指曾跌最多2.48%，是8月14日後最大跌幅。低見4023.75點，是7月24日3989.34點後最低。收市報4158.28點，是8月16日後收市新低，當日報4126.13點。

國指曾跌最多2.23%，是8月14日後最大跌幅。低見6133.21點，是5月31日6084.02點後最低。收市報6292.33點，是8月16日後收市新低，當日報6272.86點。

午後消息股表現

大正資本陳惠仁：與吳繼煒對TVB投資價值睇法一致 未打算減持電視廣播（0511）。收報4.11元，跌1.44%。

母企九置（1997）日前稱旅客人數拾級而下 海港城：暑期人流按年升4成。收報32.75元，升0.61%。

萬科（2202）多間合資公司股權被法院凍結。收報9.74元，升0.1%。

銀娛（0027）中期轉賺29億元 派特別息0.2元 正籌備東京、曼谷及首爾開辦事處。收報52.5元，跌0.38%。

勝獅貨櫃（0716）中期少賺74% 中期息連特息派18仙。收報0.68元，升13.33%。

聯想集團（0992）上季盈利倒退66%至1.77億美元。收報7.67元，跌3.03%。

今早及隔晚消息股表現

領展CEO（0823）解畫︱王國龍：減持出於個人財務需要 相信非一人之力可影響股價收報39.25元，升0.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報12.74元，升0.95%。嗶哩嗶哩（9626）收報124元，升0.65%。中銀航空租賃（2588）收報61.6元，升0.16%。順豐房託（2191）收報2.71元，跌1.09%。福耀玻璃（3606）收報34.95元，升2.04%。SOHO中國（0410）收報1.17元，升0.86%。載通（0062）收報10.4元，升0.39%。永利澳門（1128）收報7.22元，跌1.23%。易鑫集團（2858）收報0.79元，跌1.25%。

電視廣播（0511）（TVB）獲基匯資本董事長吳繼煒認購1.56億元可換股債。收報4.11元，跌1.44%。

新秀麗（1910）上半年多賺1.7倍，擬明年恢復派息。創52周高，見26.7元，收報26.55元，升9.71%。

京東健康（6618）上半年多賺6倍至15.6億人幣，不派中期息。收報47.3元，跌6.43%。

南方航空（1055）上月旅客周轉量升75%。收報4.41元，跌0.23%。

金融壹賬通（6638）中期虧損收窄至1.9億人幣，虛銀平安壹賬通收入增45%。收報0.9元，升1.12%。

京東集團（9618）第二季淨利潤升50%至66億人幣，上半年多賺8.3倍。收報138.6元，跌1.42%。

京東物流（2618）第二季轉賺3.5億人幣，上半年虧損收窄至6.4億。收報11.16元，跌2.11%。

港交所（0388）：調整股票印花稅需由政府決定，非其可控範圍。收報297.2元，跌0.8%。

標普：倘碧桂園（2007）寬限期內無支付息票，會觸發交叉違約。碧桂園：四隻境內公司債券兌付存在重大不確定性，將嚴格落實償債保障措施。平安人壽減持碧桂園至4.99%。創上市新低，見0.76元，收報0.77元，跌7.23%。

經濟日報（0423）執董史秀美，悉數減持。收報1.07元，跌0.93%。

耐世特（1316）中期轉盈，賺3399萬美元，不派息。收報4.84元，跌6.92%。

騰訊（0700）第二季經調整純利375億人幣，按年升33%勝預期。收報332.8元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1040.7元，收報1040.7元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見844.9元，收報844.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1081.5元，收報1081.5元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見533.9元，收報533.9元，升0.16%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1006.25元，收報1006.25元，升0.25%；藥師幫（9885）創上市新高，見61.5元，收報59.25元，跌0.17%；Keep（3650）創上市新高，見38.65元，收報36.95元，跌1.34%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；新秀麗（1910）創52周高，見26.7元，收報26.55元，升9.71%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.32元，收報3.3元，升3.13%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.55元，收報2.48元，跌2.36%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.222元，收報0.22元，升11.11%；域能控股（0442）創52周高，見1.55元，收報1.53元，升28.57%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見3.32元，收報3.3元，升3.13%；開明投資（0768）創52周高，見0.043元，收報0.042元，升40%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.42元，收報5.36元，升3.08%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.57元，收報0.57元，跌8.06%；雅生活服務（3319）低見4.12元，收報4.2元，跌3.89%；恒大物業（6666）低見0.65元，收報0.66元，跌4.35%；第一服務（2107）低見0.375元，收報0.39元，無升跌；世茂集團（0813）低見0.72元，收報0.74元，跌5.13%；雅居樂（3383）低見0.85元，收報0.87元，跌2.25%；鳳凰衞視（2008）低見0.24元，收報0.243元，跌0.82%；康特隆（1912）低見0.047元，收報0.047元，跌6%；碧桂園（2007）低見0.76元，收報0.77元，跌7.23%；縱橫遊（8069）低見0.086元，收報0.087元，跌13%。

150隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.4元，收報0.405元，無升跌；舜宇（2382）低見64.6元，收報67.2元，升0.52%；依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；廣汽集團（2238）低見4.15元，收報4.29元，升0.94%；卓悅控股（0653）低見0.065元，收報0.072元，升4.35%；希慎（0014）低見16.6元，收報16.98元，升0.24%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；恒安（1044）低見28.55元，收報29.25元，跌1.68%；恒生（0011）低見101元，收報102.5元，跌0.58%；工行（1398）低見3.36元，收報3.42元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，HYPEBEAST（0150）收報0.37元，升42.31%；開明投資（0768）創52周高，見0.043元，收報0.042元，升40%；浙江永安（8211）收報0.066元，升32%；域能控股（0442）創52周高，見1.55元，收報1.53元，升28.57%；ＷＴ集團（8422）收報0.088元，升25.71%；亞洲雜貨（8413）收報0.156元，升20%；照現生態國際控股（8245）收報0.133元，升18.75%；日光控股（8451）創52周高，見0.21元，收報0.2元，升18.34%；百德國際（2668）收報0.071元，升18.33%；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.6元，收報0.56元，升17.89%。

下跌異動股，包括，邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.58元，跌19.44%；星光文化（1159）收報0.315元，跌19.23%；中國投融資（1226）收報0.34元，跌19.05%；智美體育（1661）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌18.03%；龍皇集團（8493）收報0.056元，跌17.65%；雙運控股（1706）收報0.095元，跌17.39%；PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.13元，收報0.151元，跌16.11%；中國華星（0485）創上市新低，見0.108元，收報0.11元，跌15.38%；瑩嵐集團（1162）收報0.129元，跌15.13%；密迪斯肌（8307）收報0.125元，跌14.97%；中國天億福（8196）收報0.64元，跌14.67%。

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