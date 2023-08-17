上半年收益按年跌0.5%至2.174億元，物業收入淨額按年跌2.6%至1.678億元，截至六月底的租用率為97%，按年升1個百分點，租戶續租率按年跌4.2個百分點至75.4%，資產負債比率按年增0.3個百分點至23.7%。集團上半年約 55%未償還定期貸款的利率成本已通過利率掉期對沖。

泓富指，物業組合的平均單位實際租金為每平方呎22.29港元，物業組合負租金調升率持續收窄。雖然旗下甲級寫字樓錄得負租金調升率，惟其他物業均已開始重返正值範圍之租金調升率。泓富指，會採取積極而靈活的租賃政策、提供質量卓越的物業及殷勤的物業管理服務，從而減輕市場逆境帶來的影響。

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