港交所（0388）今天宣布任命嚴玉瑜為董事總經理兼上市科上市發行人監管主管，接替在將於今年底退休的簡嘉穎，並於明年起擔任有關職務。嚴玉瑜將領導團隊負責香港2,600多家上市發行人的前線監管工作，協助發行人了解和遵守《上市規則》，並與發行人的董事及高級管理人員合作。她將向港交所上市主管伍潔鏇匯報。
在加入香港交易所前，嚴玉瑜曾在Rothschild & Co工作近28年，離職前為環球諮詢團隊的董事總經理，亦曾出任該行的董事、營運總監及合規主管等職務。嚴玉瑜自2019年起出任證券及期貨事務監察委員會的諮詢委員會成員；亦於2015年至2021年間出任香港聯合交易所主板及GEM上市委員會成員，並曾擔任副主席一職。嚴玉瑜將於2023年9月1日加入香港交易所，並在2024年1月1日起擔任上市發行人監管主管的職務。
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