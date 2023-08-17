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香港7月底失業率創逾4年低 降至2.8% 好過預期

政府統計處公布，香港截至7月底三個月經季節性調整的失業率由2.9%降至2.8%，低過預期的2.9%，連降兩個月。而2.8%亦是2019年6月後新低，當月報2.8%。7月就業不足率保持不變，維持於1.1%。

7月份大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

總就業人數由4至6月的368.88萬人，上升至5至7月的370.8萬人，增加約19 200人。同期的總勞動人口亦由380.24萬人上升至381.97萬人，增加約17 300人。

失業人數（不經季節性調整）由2023年4至6月的11.36萬人下跌至5至7月的11.17萬人，減少約1 900人。同期的就業不足人數亦由41 500人下跌至40 500人，減少約1 000人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，「勞工市場繼續改善。2023年5至7月經季節性調整的失業率較2023年4至6月微跌0.1個百分點至2.8%。就業不足率維持在1.1%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加17 300人和19 200人至3 819 700人和3 708 000人。失業人數減少1 900人至111 700人」。

按行業分析，2023年5至7月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較2023年4至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%和2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

展望將來，孫玉菡表示，「隨着經濟復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善」。

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