對房地產面臨的問題，據內媒引述毛振華指出，穩住房地產基本盤，穩住人們對價格的預期才是核心所在。如果要穩定房地產市場，那麼現在不但不應推動房地產交易，而是要宣布無限期凍結土地出讓，才能讓市場有信心。

毛振華指，「房子現在已經不好賣了，還在供地，供地的價格又比原來的價格低了不少，怎樣讓人家穩住對房地產的預期呢？」他認為凍結土地出讓是解決方法之一。「像證券市場一樣，為了穩住股指，有時候凍結新股發行」。

他指，因目前房地產投資還有適當的規模，保交樓是重點，待保交樓熱潮過去後，房地產業將面臨漫長的去庫存過程，包括土地庫存、在建工程和成品房庫存。

但若無市場購買作為支持，更大規模啟動房地產投資是非常困難的，如果要實施更新工程，就需要從供需兩端發力。像政府拿一筆錢做城中村改造和城市更新，給原來的住戶一些補貼，讓他們形成購買力，這還是有一定正向刺激作用。

至於疫情使得相當部分人群收入受到衝擊、有所減少，特別是中低收入階層。目前來看，增長乏力，加之居民資產負債表修復出現問題、對房地產這個居民主要財富來源的預期也產生了負向認識，因此消費提升是非常困難的事情。

毛振華除了是中誠信集團創始人、董事長兼首席經濟學家，亦是中國人民大學經濟研究所聯席所長、教授、中國宏觀經濟論壇（CMF）聯合創始人。他亦與香港有關連，他在今年5月獲委任為香港特首政策組專家組成員。

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