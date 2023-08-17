遠東發展（0035）持股53%之多元化金融服務集團BC Investment Group宣布，發行4.56億澳元之Crimson 2023-1P債券信托，該債券爲一種住宅抵押貸款證券（RMBS）。該RMBS以私募方式向澳洲本地機構發行，澳洲西太平洋銀行是唯一的安排方和管理方。
是次債券發行，已經是BC Invest過去三年內第八次發行RMBS，並於2023年8月16日結算。該RMBS由澳洲居民借款人的第一按揭貸款作支持，包括自我管理養老基金（SMSF）的借款人，而該按揭貸款以澳洲住宅物業作爲抵押。這是BC Invest發行的第二隻只包含澳洲國內和SMSF借款人的RMBS。這引證BC Invest未來的營運重點，向居民借款人爲主的RMBS計劃組合轉移。
BC Invest主席兼遠東發展董事總經理孔祥達表示，今次是BC Invest在Crimson框架下發行的第四隻RMBS，加之過去三年發行的RMBS，資金總額已超過33億澳元。RMBS市場是公司融資策略不可或缺的一部分。BC Invest首席執行官David Hinde透露，今次成功私募發行RMBS，源於澳洲一家大型機構的反向詢價。他又說，該公司的貸款資産從2億澳元，增長到今天的55億澳元以上，預計未來2年內的貸款總額將超過100億澳元。
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