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九興控股上半年少賺8%至5571.8萬美元 中期息42港仙

九興控股（1836）公布今年上半年業績，期內純利按年下跌8%至5571.8萬美元，營業額按年下跌13.4%至7.16億美元，每股盈利7美仙。集團宣布派發中期息42港仙，較去年同期56港仙減少25%。

九興今年上半年毛利按年升1.2%至1.658億美元，毛利率亦按年升3.3個百分點至23.1%；期內鞋履產品平均售價按年增加6.5%至每雙29.6美元，惟出貨量按年下跌18.6%至236萬雙。集團表示，平均售價增加主要由於休閒類平均售價較低的款式佔比下降，以及運動、奢華及高端時尚類別客戶推出新運動休閒系列和更高檔的產品。

集團預計，今年全年平均售價將有溫和增長，雖然整體訂單將繼續受運動客戶去庫存影響，但預計今年底可出現改善跡象。

九興今日收市報7.79元，升0.39%。

 

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